James Rodríguez fue aislado por sospecha de Covid y no estará en el comienzo de la Premier

Este viernes el Everton FC confirmó que varios jugadores de su plantilla están aislados por sospecha de contagio de Covid-19, entre ellos está el colombiano James Rodríguez.

“Tenemos algunos jugadores que están aislados ahora, con Covid alrededor, debemos tener cuidado y algunos tienen que quedarse en casa. James Rodríguez es uno de ellos”, indicó el técnico Rafa Benítez en conferencia de prensa.

El cucuteño de 30 años estaba entrenando con el club inglés. aunque no hacía parte del equipo principal que debutará este sábado (9:00 am Colombia) frente al Southampton.

Además que su futuro es incierto luego de que hace varios días se confirmara que el entrenador Rafa Benítez le manifestó que no iba a contar con él para esta temporada.

Por el momento, ha sido su representante Jorge Mendes quien ha buscado varias alternativas para que James Rodríguez cambie de club. El Milán ha sido uno de los equipos que se ha mencionado como posible nueva casa del colombiano.

Por otro lado, James ha realizado por estos días varios Live en la plataforma Twitch con compañeros e influencers donde ha manifestado no estar tan convencido de regresar a la Selección Colombia, pensando en la triple fecha eliminatoria que se realizarán en septiembre y octubre.

