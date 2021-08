Influencia de Bloomberg estaría amenazando la salud pública en la región, según informe de Competitive Enterprise Institute

Entornointeligente.com / Grupos de consumidores y de la industria alrededor del mundo han expresado su preocupación por el informe publicado por el Competitive Enterprise Institute una reconocida organización con base en Estados Unidos (EE.UU.) que estudia política pública y tendencias, que expuso la repetida intromisión e injerencia de Bloomberg Philanthropies en los asuntos de política pública en salud de diferentes países, principalmente de ingresos bajos y medios entre los que se encuentra Costa Rica, México, Panamá, Brasil, Perú, Uruguay, en América Latina y Uganda, Nigeria, Kenia, Indonesia, Ucrania, Bosnia, Vietnam y Filipinas, entre África y Asia.

Según Michelle Minton, miembro del Competitive Enterprise Institute, este grupo de países están ante lo que llama “el filantrocolonialismo de Bloomberg, una amenaza para la salud mundial y la ciencia”, donde gracias a la influencia de organizaciones locales que reciben fondos de Bloomberg Philanthropies, se están llevando a adelante iniciativas de políticas públicas de control de tabaco extremas, que contrario a beneficiar al fumador y a la salud pública, los están perjudicando.

En este sentido, los mayores beneficiarios de Bloomberg Philantropies son The Campaign for Tobacco-Free Kids’ (CTFK), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación CDC y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias.

Según el reporte, en cuanto a “CTFK”, con fuerte participación en Centroamérica , su enfoque es de tolerancia cero ante cualquier consumo de “tabaco”, y exige la aplicación uniforme de leyes agresivas sobre el tabaco, por lo que está dirigido a luchar activamente contra cualquier propuesta de regulación del tabaco, sin considerar las necesidades de los consumidores como son, el consumo de nicotina por otros medios o la utilización de dispositivos sin combustión. Además, su estrategia es convertirse en un recurso indispensable para los reguladores y los legisladores donde, además, ha prestado asistencia en demandas contra la industria del tabaco en Brasil, Perú, Uruguay, Uganda, Nigeria y Kenia.

El Competitive Enterprise Institute destaca que existen pruebas de que en varios de los países que reciben financiamiento de la Fundación Bloomberg , a través de organizaciones antitabaco, se aprobó lo que llama “el control extremo del tabaco”.

Esto implica un conjunto de leyes que niegan la ciencia, ya verificada por organizaciones de salud pública de renombre en todo el mundo, para los productos de tabaco de nueva generación, como e-cigarrettes o los también conocidos como tabaco sin humo.

Costa Rica no es ajena a la influencia manifiesta de Bloomberg Philanthropies en el desarrollo de políticas tal como se desprende del informe. En este sentido, actualmente, a través de la Red Nacional Antitabaco (Renata), se promueve en el país una legislación que busca imponer mayores cargas impositivas a los productos como cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como una nueva ley de empaque genérico para cigarrillos.

Sectores tales como las asociaciones de consumidores y la asociación de vapeadores han manifestado su descontento con el accionar de Renata en Costa Rica, señalando a la asociación antitabaco de promover medidas extremas, que limitan el acceso a la información y van en contra del consumo de estos productos sin rigor científico, siendo opuestos a la dirección que se está tomando en países con sistemas de salud de avanzada como Reino Unido, Japón o Italia.

La prohibición o las cargas impositivas elevadas solo conducen a que los productos del tabaco de nueva generación se compren y vendan en el mercado negro o a través de redes delictivas según considera el reporte. El Competitive Enterprise Institute destaca que hay evidencia de que los enfoques alternativos funcionan mejor que las prohibiciones.

Estos enfoques son rechazados por el movimiento antitabaco financiado por Bloomberg , que constantemente ignora los éxitos de países como Japón, donde las ventas de cigarrillos han caído más del 40% gracias a que las personas se cambiaron a productos de tabaco alternativos, o Suecia, que disfruta las tasas más bajas de tabaquismo y cáncer de pulmón en la Unión Europea como resultado de su adopción del uso de “snus” o tabaco no combustible.

En su artículo, Minton señala que, en medio de la pandemia, se ha vuelto más claro que nunca la importancia de políticas de salud que se basen en evidencia y no en política. “Que Bloomberg pueda influir gobiernos, organizaciones de la salud e instituciones para que apoyen su agenda a pesar de la evidencia científica, debería ser alarmante”, finalizó.

LINK ORIGINAL: Capital Financiero

