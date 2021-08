Ignacio Lores y su salida de Nacional: “Hay muchas cosas que no las entendés”

Ignacio Lores firmó hace apenas unos días con el equipo ACN Siena de la Serie C de Italia . El jugador había quedado libre en Nacional y en estos últimos meses había estado entrenando por su cuenta y haciendo fútbol con Liga de Montevideo . Este viernes Nacho rompió el silencio y habló de su salida del equipo tricolor.

“Me fui bajoneado de Nacional porque muchas cosas no las entendés. No me arrepiento porque tuve la posibilidad de jugar en un equipo grande de América. Jugué en los dos grandes, pero en Nacional me quedó la espina de haberlo hecho poco”, expresó el delantero de 30 años en Último al Arco (Sport 890).

Confesó que estaba un poco incómodo por algunas razones: su posición y porque antes de que finalizara su contrato ya sabía que se iba a ir. “Me había tocado jugar en Wanderers bien de puntero por derecha y en Nacional me tocó ir por la izquierda y a veces de lateral; uno con tal de jugar se pone de golero igual”, dijo el actual jugador de Siena. “En Nacional firmé un contrato por 10 meses y ya faltando tres sabía que no me iban a tener en cuenta porque me lo había dicho el técnico. Eso juega también en la cabeza”, añadió.

“Algunos dirigentes no te saludan, como queriendo decir que te invitan a retirarte. Son situaciones que van más allá de uno. Cuando yo entré le estaba pasando eso a Rodrigo Amaral. Lo querían sacar”, expresó el delantero. “Es fútbol y todo sucede muy rápido, porque en los primeros partidos donde andaba bien todo era color de rosas, pero vos trabajás para el club y lo tenés que aceptar”, manifestó.

A pesar de eso, aún le quedaba una ilusión con el cambio de técnico, pero no toma todas las decisiones. “Me había ilusionado con la llegada de Cappuccio. Él me dijo que le encantaría ponerme y que lo iba a hacer en las prácticas, pero varios dirigentes le pedían que me fuera. Por eso decidió darme solo minutos en los entrenamientos”, contó Lores, quien añadió que tuvo chance de ir a Colo Colo y optó por el tricolor.

Consultado por cómo le afectó anímicamente, Lores aceptó que no la pasó muy bien: “Te ponés a pensar en todo. Los últimos meses ni siquiera te convocan, pensás si seguir jugando, si vale la pena sufrir. Pero no queda otra que meterle”.

Presente en Siena Nacho volvió a Italia, donde ha jugado la mayor parte de su carrera, y ya empezó la pretemporada con su nuevo club. “La idea del equipo es poder subir a la B. Además, llegar por pedido del entrenador es muy bueno para encarar la temporada”, afirmó sobre su fichaje en Siena, en donde será dirigido por el exgoleador y campeón Alberto Gilardino.

Lores ya había vestido las camisetas italianas de Palermo, Bari, Vicenza, Varese, Pisa Sporting Club y Ascoli.

