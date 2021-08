El Monstruo quiere a Javon East, pero vale ¢94 millones

El delantero jamaiquino sigue dando de qué hablar. Y es que no solo por el golazo que le anotó a la Liga, sino que su rendimiento es muy regular. Ha dejado a muchos con los ojos abiertos, entre ellos, a la dirigencia del Saprissa.

Rafael Arias, presidente del Santos de Guápiles, afirma que Saprissa ha estado interesado en sus servicios, pues se contactaron con el representante del futbolista.

¿Qué opina de la labor de Javon East?

-Javon East es un jugador muy conocido, de muy alto nivel y que incluso es seleccionado jamaiquino. No pudo participar en la última edición de la Copa Oro por tener una pequeña lesión, era como un desgarro o un tirón. Eso le ocurrió unos días previos. Incluso, para el primer partido venía como con mes y resto de no jugar y no estaba al 100 %. Ha sido fundamental para nosotros, porque es desequilibrante, inteligente y todavía nos hace ese golazo contra la Liga.

¿Cuánto le queda de contrato al jamaiquino con ustedes?

-En verdad, yo no recuerdo, pero creo que es como hasta el 2023.

Por lo menos no vence en seis meses

-Ah, no. Nosotros hasta le compramos la ficha al equipo Portmore United de Jamaica. Hasta hay un contrato con porcentajes por una segunda venta y demás.

¿Se lo han pedido de algún equipo?

-Fue San Carlos en aquella época, lo que ustedes ya conocieron, pero antes de este torneo, la dirigencia del Saprissa se dirigió a su representante para averiguar e hizo ofertas para llevarlo al Saprissa. Esto yo hasta ahora lo digo, es la primera vez. Pero fue al representante. Nosotros nos quedamos a la expectativa y al final no se dio nada.

¿Si un equipo lo quiere deben negociar con ustedes?

-Es correcto.

¿Ven ustedes en Javon East un negocio?

-En esta vida todo tiene su precio y el que diga lo contrario, no es cierto. El fútbol es una industria. Si hay una buena oferta negociamos.

¿Tienen establecida una cláusula de salida para Javon?

-Hay una cláusula de salida que incluso es más baja que la de (Luis) Paradela, por la edad. La cláusula de Javon East es de $150 mil (casi 94 millones de colones). La de Paradela es de $250 mil (cerca de 156 millones de colones).

¿Cómo se dio la llegada de East, quien lo recomendó?

Eso es gracias a nuestro gerente Kiang Yep. Él tiene muy buen ojo y fue quien lo trajo. Igual hizo con Paradela. También ha hecho recomendaciones a otros equipos.

¿Cómo ha sido la relación suya con él y qué comenta de Santos y de Guápiles?

Ha sido una relación normal. Él está muy contento con nosotros y de vivir en el Caribe. Desde que se fue a San Carlos me hizo ver que él quería volver, que se siente muy bien aquí. Él le dice volver a casa.

JAVON EN RESUMEN

•Nombre: Javon Romario East.

•Fecha de nacimiento: 22 de marzo 1995.

•Edad: 26 años.

•Estatura: 1,73 metros.

•Agente: Pan American Calcio.

•Valor en el mercado: 300 mil euros.

