Distribuidores advierten sobre inminente falta de medicamentos en la CSS

Entornointeligente.com / “Estamos a un paso de un desastre nacional al no tener abastecimiento”, declaró Lucas Verzbolovskis, de los representantes y distribuidores de Productos Farmacéuticos, al revelar que todavía no se reciben contratos de la licitación de precio único celebrada el 26 de febrero del año pasado por la Caja de Seguro Social (CSS).

Versión impresa “Nos toma seis meses para recibir un contrato, ¿qué significa eso? Sistemas burocráticos, demasiados complicados y que toman años”, consideró el proveedor, al conversar sobre el problema de la adquisición de medicamentos en el país.

Sus palabras se dieron en el marco de la primera reunión realizada por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para la revisión de la Ley de Medicamentos.

Según Verzbolovskis, la forma de resolver el problema de los medicamentos, en el sector público, es que la CSS tenga sus productos y que sus farmacias estén debidamente abastecidas.

Sin embargo, no hay un sistema informático robusto en la institución que permita administrar la demanda, sostuvo.

“La CSS no sabe cuándo pedir, cuánto pedir, para dónde pedir y en qué momento pedir”, resumió.

Mientras que este problema se resuelve, el comerciante pidió que se regrese a la licitación de precio único como estaba diseñada, originalmente, con base en precios y no en cantidades, como ocurre ahora.’

Hasta 20 meses puede demorar en llegar a manos de un asegurado un medicamento comprado por la CSS. El acceso a medicinas y el costo de estas es la principal queja de pacientes, por lo que en la Asamblea se instaló una comisión técnica para revisar la Ley de Medicamentos. El mayor comprador de medicamentos en el país es la CSS, que para este año tiene destinado más de $260 millones en este renglón presupuestario. Según la última información del director de la CSS, Enrique Lau Cortés, el abastecimiento de medicamentos en la institución era de 87%.

“Una modificación de la Contraloría cambió la licitación y ahora es por cantidad, pero como (la CSS) no tiene los recursos para planificar, lo hacen en una cantidad fija (de medicamentos) y se quedan cortos”, detalló Verzbolovskis.

Costos Otro tema que salió a relucir en este primer análisis, fue el referente al costo de las medicinas.

Orlando Pérez, de los propietarios de farmacias, atribuyó los altos costos a los fabricantes e importadores, ya que el país posee pocas industrias farmacéuticas que producen medicamentos.

“Todos los medicamentos son importados y resulta que compramos el precio al distribuidor más alto, que cuando yo salgo del país a comprar en una farmacia”, expresó Pérez, quien agregó que las (empresas) transnacionales son las que tienen que bajar los costos para que haya mejores precios a la población.

Descuento Además, el descuento a los jubilados, pensionados y adultos mayores, también golpea a los dueños de farmacias, según Pérez.

Precisó que al no necesitar una prescripción médica, las personas abusan del subsidio, el cual es aprovechado por familiares de los reales beneficiarios.

“Yo tengo farmacias en comunidades y con un solo carné van 10, 15, 20 veces a las farmacias y no podemos decirles que no le vamos a dar descuento, porque llaman de una vez a Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia)”, dijo el comerciante.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com