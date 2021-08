Coordinadora de La Lista del Pueblo por boletas de familiares de candidatos: “Cada candidato es responsable por su propia rendición”

Verónica Guzmán dijo que "la Lista es un movimiento, no un partido político. No tenemos comandos gigantes de personas que tengan un sueldo o que apoyen las candidaturas. Cada candidato es responsable por su propia rendición. Cada uno se encarga de su propio equipo, de ver a quién contratan y quien los ayuda".

La coordinadora de La Lista del Pueblo, Verónica Guzmán se refirió a las irregularidades en el financiamiento de campañas de candidatos de la colectividad en el distrito, en la región de Biobío, asegurando que está dentro del marco de la legalidad y que incluso fueron aprobadas por el Servicio Electoral (Servel).

El medio de investigación Ciper informó ayer que la Comisión de Ética de la organización detectó 24 boletas y facturas emitidas por familiares de candidatos a la Convención Constitucional en Biobío y la Región Metropolitana.

Sin embargo, tal y como lo señala la investigación de Ciper, aseguró que esta situación está siendo investigada por la Comisión de Ética, y que se realizará una auditoría en todas las candidaturas actuales y futuras del movimiento.

Candidatos presidenciales de La Lista del Pueblo Por otra parte, Guzmán también habló sobre el anuncio de los tres candidatos presidenciales de La Lista del Pueblo. Soledad Mella, Diego Ancalao e Ingrid Conejeros se medirán en una consulta ciudadana para elegir al abanderado de la colectividad que irá a la primera vuelta.

Entre los candidatos no se encuentra Cristian Cuevas, quien fue el primer postulante de la organización, pero que finalmente no fue respaldado.

“Invitamos abiertamente a candidatos del mundo independiente, que se unieran a esta consulta ciudadana, que nos manifestaran abiertamente y que firmaran un compromiso con La Lista del Pueblo. Cristian Cuevas no ha hecho ese compromiso, no ha firmado esos principios, no se ha manifestado. Nosotros le dejamos la invitación abierta y eso no ocurrió”, dijo Verónica Guzmán.

En esa línea, señaló que es “la ciudadanía la que tiene que elegir quiénes son los candidatos más idóneos”.

