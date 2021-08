COD Warzone y BOCW Temporada 5: Recompensas del pase de batalla y notas del parche

Entornointeligente.com / Raven Software y Treyarch ya han compartido las notas del parche de la nueva Temporada 5 de Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Black Ops Cold War respectivamente, la cual se ha estrenado esta misma maana del viernes 13 de agosto de 2021 en todas las plataformas (despus de sufrir un pequeo retraso de 24 horas debido a problemas detectados esta semana). La nueva Temporada 5 de los dos shooter de Activision llega para traer un montn de novedades que ya repasamos anteriormente. En esta noticia os enseamos los contenidos del nuevo pase de batalla y los principales cambios que sufren ambos ttulos con la ltima actualizacin , adems del peso de la descarga.

Tamao de la descarga de la Temporada 5 de COD Warzone y Black Ops Cold War La nueva Temporada 5 ya est disponible mediante la descarga del ltimo parche del juego, cuyo tamao de descarga vara segn la entrega de Call of Duty. A continuacin puedes ver el tamao de la descarga para cada plataforma y juego.

Tamao actualizacin Temporada 5 en Warzone Playstation 5: 13,7 GB. Playstation 4: 13,7 GB. Xbox One Series X / Xbox One Series S: 13,2 GB. Xbox One: 13,2 GB. PC: 19,3 GB (solo Warzone), 21,7 GB (Warzone y Modern Warfare). Tamao actualizacin Temporada 5 en Black Ops Cold War PlayStation 5: 17,6 GB. PlayStation 4: 11,6 GB. Xbox Series X / Xbox Series S: 18,8 GB. Xbox One: 12 GB. PC: 13,6 GB (sin HD Pack) / 19,6 GB (con HD Pack). Contenidos del pase de batalla de la Temporada 5 El nuevo pase de batalla de la Temporada 5 de Call of Duty Warzone y Black Ops Cold War incluye como otras veces 100 niveles de contenido completamente nuevo, con aspectos de operador, armas, planos, amuletos, puntos COD y mucho ms. Estas son las principales recompensas que ha compartido Activision en los diferentes niveles del pase:

Nivel 5: Plano legendario del FFAR 1 (BOCW) Nivel 15: Desbloqueo de arma EM2 (BOCW) Nivel 18: Plano de Epic Magnum (BOCW) Nivel 21: Plano legendario XM4 (BOCW) Nivel 27: Plano legendario Bullfrog (BOCW) Nivel 31: Desbloqueo de arma TEC-9 (BOCW) Nivel 38: Plano pico QBZ-83 (BOCW) Nivel 42: Plano legendario Milano 821 (BOCW) Nivel 50: Skin rara de Baker Nivel 51: Plano pico de EM2 (BOCW) Nivel 55: Plano legendario de Krig 6 (BOCW) Nivel 59: Plano pico TEC-9 Nivel 65: Plano legendario Streetsweeper (BOCW) Nivel 69: talismn pico Nivel 71: Plano legendario de Groza (BOCW) Nivel 76: Plano del rifle de francotirador legendario Charlie (BOCW) Nivel 81: Plano de pistola legendaria Charlie (BOCW) Nivel 85: Plano legendario DMR 14 (BOCW) Nivel 89: Plano de cuchillo de combate legendario (BOCW) Nivel 90: Skin pica Wolf Nivel 94: Msica legendaria War Nivel 95: Plano reactivo Ultra EM2 (BOCW) Nivel 97: talismn legendario Nivel 99: emblema legendario Nivel 100: skin Ultra Kitsune, plano legendario TEC-9, skin de vehculo legendario (x2) y emblema legendario de la quinta temporada. Principales cambios en Warzone — Temporada 5 Isla Renacimiento — Mini Royale — Tros Estaciones de transmisin mvil: unos puntos de inters que se pueden encontrar en una variedad de ubicaciones en Verdansk. [[CLASIFICADO]]: nuevos puntos de inters en el mapa misteriosos. Nuevo Gulag — Rush: basado en el mapa clsico de Black Ops II, este diseo se compone de la arena principal de speedball. Puertas rojas: nuevas localizaciones de viaje rpido. Aadidas dos nuevas ventajas: Explorador de Combate y Templado. Nuevas armas: EM2, TEC-9, Bastn y Marshal. Nuevos operadores: Kitsune, Stryker y Hudson. Principales cambios en Black Ops Cold War — Temporada 5 Nuevos mapas en el lanzamiento: Echelon (6v6), Slums (6v6), Showroom (2v2, 3v3) Mapas adicionales en temporada: Drive-In (6v6), Zoo (6v6) Nuevo modo: agente doble Nueva racha de puntos: Lanzallamas Novedades en modo Zombis: nueva ventaja (Percepcin de la muerte), nueva mejora de campo (Tesla Storm), nueva arma de apoyo (Lanzallamas), nueva regin (Colateral) y mucho ms. Listas de reproduccin destacadas: de la nueva semana de lanzamiento con Echelon 24/7 y Showroom Gunfight. Cuatro nuevos niveles de prestigio: (20-23) Os recordamos que podis consultar al completo y en profundidad las notas del parche de la Temporada 5 compartidas por Raven Software para Warzone y las de Treyarch para Black Ops Cold War en sus blogs oficiales.

Investiga 🕵️ o infltrate 👀.

Ve de encubierto o destapa al espa en el nuevo modo de Agente doble. Disponible en la Temporada 5 de #BlackOpsColdWar . pic.twitter.com/RnTLEVo8Ni — Call of Duty Espaa (@CallofDutyES) August 5, 2021

Call of Duty: Warzone es un Battle Royale, Shooter en primera persona y Shooter multijugador de Activision. Puedes leer nuestro anlisis para conocer ms del juego, y si ests buscando ayuda para ganar tus partidas , no dudes en visitar nuestra completa gua de trucos y consejos .

