Cerveceros aplastan a Cubs; Urías hace historia

Entornointeligente.com / CHICAGO — Luis Urías empató un récord de las mayores, al conectar cinco extrabases, mientras que Manny Piña empujó seis carreras, para que los Cerveceros de Milwaukee aplastaran el jueves 17-4 a los Cachorros de Chicago.

Urías disparó un jonrón en la séptima entrada y otro en la novena. Bateó también tres dobles, produjo cinco carreras y anotó otras cinco.

El mexicano es el 16to pelotero en la historia de las Grandes Ligas con cinco extrabases en un encuentro y el primero desde que Alex Dickerson lo consiguió el año pasado con San Francisco.

El venezolano Piña bateó un grand slam y un cuadrangular de dos carreras. Jace Peterson añadió cinco imparables, incluido un jonrón, y los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, completaron una barrida en cuatro duelos, pese a que su abridor estelar Brandon Woodruff tuvo que abandonar el montículo antes de lo previsto.

Los Cachorros han perdido ocho duelos en fila y 14 de 16.

Hunter Strickland (1-1) se llevó el triunfo con un inning en blanco. La derrota fue al registro de Kyle Hendricks (13-5).

Por los Cerveceros, el dominicano Willy Adames de 6-1 con dos impulsadas. Los venezolanos Eduardo Escobar de 6-3 con tes anotadas, Piña de 6-3 con tres anotadas y seis empujadas. El mexicano Urías de 6-5 con cinco anotadas y cinco remolcadas.

Por los Cachorros, los venezolanos Rafael Ortega de 2-1 con una empujada, Robinson (Chirinos de 2-0. El puertorriqueño Johneshwy Fargas de 2-0.

