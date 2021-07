Repuntan casos de Covid-19 en EEUU

Entornointeligente.com / Washington, 13 jul (Prensa Latina) Estados Unidos experimenta un aumento de casos de Covid-19 debido a variantes más agresivas del coronavirus SARS-CoV-2 que circulan hoy en el país, un doloroso recordatorio de que persiste el peligro de la pandemia. Al menos 40 estados y el Distrito de Columbia documentaron un alza en la media de contagios diarios en las últimas dos semanas, pero nueve en particular, incluyendo siete en el sur, vieron los casos duplicarse en ese período de tiempo, según datos del periódico The New York Times. ‘La mayoría de los estados tienen grandes franjas de población que aún no están protegidas’, dijo Amber D’Souza, profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. Añadió que, a pesar de los enormes avances en la inmunización, los nuevos datos muestran que los brotes están afectando sobre todo a las zonas con menores tasas de vacunación. Estos picos se deben en parte a la propagación de la variante delta, más transmisible, y a la relajación de las restricciones, subrayó. La nación tiene ahora un promedio de más de 19 mil nuevos casos por primera vez desde finales de mayo, lo que supone un incremento del 60 por ciento en comparación con 15 días atrás. Un tercio de los enfermos se registraron en Arkansas, Florida, Luisiana, Missouri y Nevada, cinco estados donde las tasas de vacunación están todas por debajo de los porcentajes nacionales. El doctor Anthony Fauci, principal asesor del presidente Joe Biden en materia de la Covid-19, afirmó que más del 99 por ciento de las personas que murieron aquí en junio a causa de la enfermedad no estaban inmunizadas. Fauci indicó en el programa State of the Union, de la CNN, que deberían reforzarse los mandatos locales para evitar la propagación del virus causante de la letal afección respiratoria, algo que calificó de ‘situación de vida o muerte’. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó durante una sesión informativa este lunes que el gobierno federal ‘ciertamente apoyará’ a los líderes locales si deciden instituir restricciones para mantener su comunidad segura. El objetivo de Biden era que el 70 por ciento de los estadounidenses recibieran al menos una vacuna y que 160 millones de ciudadanos estuvieran totalmente protegidos para el 4 de julio, un propósito que no se cumplió. Estadísticas del rastreador Worldometers revelaron que desde el comienzo de la epidemia, 34 millones 766 mil 404 personas se infectaron, de las cuales 623 mil 29 perdieron la vida por la Covid-19 en Estados Unidos, el país con las peores cifras a nivel mundial.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com