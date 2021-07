Olimpíadas: Cinco funcionários de hotel do judô do Brasil em Tóquio testam positivo para Covid-19

Entornointeligente.com / Seis judocas e nove sparrings do Time Brasil já passaram por situação sensível em relação à Covid-19, a cerca de dez dias da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eles estão hospedados em hotel em Hamamatsu, onde cinco funcionários testaram positivo para o novo coronavírus e foram isolados, assim como as pessoas próximas a elas. Segundo Ana Carolina Cortes, coordenadora médica do Comitê Olímpico do Brasil (COB), os atletas brasileiros redobraram os cuidados higiênicos e não foram contaminados. Ela explicou que a delegação entrou no hotel após o caso ter sido reportado aos organizadores.

— Neste caso, estão usando apenas máscaras N95, não circulam pelas áreas comuns e têm elevador privativo (há vários elevadores no hotel) — disse Ana Carolina.

De acordo com o COB, a equipe do Brasil também restringiu o contato com funcionários do hotel. Os atletas frequentam apenas dois andares do prédio: o dos quartos e o de apoio, com sala de fisioterapia e atendimento médico, sala de trabalho e restaurante. Segundo O Globo apurou, os integrante do Time Brasil sequer apertam o botão do elevador. Há um funcionário, com luva e máscara, apenas para isso. O elevador em questão é exclusivo para o Time Brasil.

— Nossos atletas se sentem seguros lá e por isso permanecem neste hotel. Temos um plano B, caso seja necessário — completou Ana Carolina, que informou que atletas do tênis de mesa também fizeram check in no mesmo local.

A coordenadora lembrou que os protocolos de saúde estão mais rígidos do que o divulgado anteriormente, no último livro de regras. Os atletas fazem testes de saliva diários e os resultados ficam prontos no mesmo dia. Em caso positivo, ficarão 14 dias isolados e não mais dez. Contatos próximos (por 15 minutos a menos de 1 metro de distância) também terão este mesmo período de isolamento.

