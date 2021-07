Gato é encontrado com vida após desabamento de prédio em Miami

Entornointeligente.com / SURFSIDE, EUA — Um gato foi encontrado ainda com vida após a tragédia envolvendo o desabamento do prédio, no último dia 24, na cidade de Surfside , nos arredores de Miami, no estado americano da Flórida. A família tutora do animal, chamado de Binx, morava no 9º andar da Champlain Towers South.

Segundo a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Lavine Cava, o animal foi achado próximo aos escombros por um voluntário que ajudava nas buscas por vítimas do desabamento. Binx chegou a ser levado para um abrigo antes de ser entregue para seus donos.

Veja fotos da demolição do prédio que desabou parcialmente em Miami, nos Estados Unidos Sequências de fotos mostra explosões que transformaram o prédio em escombros Foto: CHANDAN KHANNA / AFP Prédio que havia parcualmente desabado em Miami é totalmente demolido Foto: MARCO BELLO / REUTERS Prédio que havia parcualmente desabado em Miami é totalmente demolido Foto: MARCO BELLO / REUTERS Prédio que havia parcualmente desabado em Miami é totalmente demolido Foto: GIORGIO VIERA / AFP Curiosos tiram fotos depois da demolição do prédio em Miami Foto: POOJA MEHROTRA / AFP Pular PUBLICIDADE Segundo as autoridades, a demolição foi necessária diante de temores de que a estrutura não aguentasse os ventos fortes da tempestade tropical Elsa, que se aproxima da região, e pusesse em risco a vida das equipes de resgate Foto: POOJA MEHROTRA / AFP Vinte e sete pessoas foram confirmadas como mortas e 119 continuam desaparecidas desde que o prédio caiu, há 11 dias — entre elas, o menino brasileiro Lorenzo, de 5 anos, e seu pai ítalo-americano, Alfredo Foto: POOJA MEHROTRA / AFP As buscas haviam sido interrompidos por boa parte do fim de semana, em meio a preocupações com a estabilidade do prédio, e foram retomadas na manhã desta segunda-feira (5) Foto: GIORGIO VIERA / AFP O prédio que desabou parcialmente na cidade de Surfside, nos subúrbios de Miami, no último dia 24, teve sua parte que permanecia de pé demolida na noite de domingo Foto: GIORGIO VIERA / AFP Busca por vítimas foram retomadas depois da demolição Foto: Saul MARTINEZ / AFP Leia mais: Surfside, palco da tragédia em Miami, é epicentro da vida de ricos famosos e discretos

“Depois de 16 dias longos e extremamente difíceis, estou feliz por poder compartilhar uma pequena notícia boa. Obrigado do fundo do meu coração a todo. Nós que estamos tão felizes por ter desempenhado um papel no retorno de Binx para sua família. Estou feliz que este pequeno milagre traga um pouco de luz para a vida de uma família ferida hoje, e forneceria um ponto brilhante para toda a nossa comunidade em meio a esta terrível tragédia”, declarou Daniella.

Por carta : Síndica do prédio que caiu em Miami alertou há três meses para piora de problema estrutural

Dois membros da família responsável por Binx ainda estão internados no hospital, e um terceiro segue desaparecido, segundo a emissora WSVN7 da Flórida. Vinte e oito pessoas foram confirmadas como mortas e 117 continuam desaparecidas desde que o prédio caiu — entre elas, o menino brasileiro Lorenzo, de 5 anos, e seu pai ítalo-americano, Alfredo. As buscas haviam sido interrompidas em meio a preocupações com a estabilidade do prédio, e foram retomadas após parte de estrutura que permanecia de pé ser demolida na noite de domingo.

Com a aproximação da tempestade tropical Elsa, autoridades locais temiam os riscos de um novo colapso na estrutura remanescente do imóvel. Demolição ocorreu na noite de domingo (4) O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com