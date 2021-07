EEUU condena detención de Freddy Guevara y amenazas contra Guaidó

Entornointeligente.com / Estados Unidos condenó «enérgicamente» este lunes la detención del exdiputado opositor venezolano Freddy Guevara y las amenazas contra el líder opositor Juan Guaidó.

«Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros en la condena de estos actos y a exigir la liberación de todos los detenidos por razones políticas». Señaló la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, en su cuenta de Twitter.

La alta funcionaria del Departamento de Estado se pronunció horas después de que Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó, denunció en Twitter el arresto de Guevara. Acusado anteriormente de instigar las protestas antigubernamentales de 2017 y posteriormente indultado en agosto del año pasado.

Rosales alertó además de que funcionarios del grupo élite de las FAES se encontraban en su residencia para detener a Guaidó. Posteriormente apareció en la puerta de su domicilio y atendió a la prensa.

No detuvieron a Guaidó gracias a la presencia de sus vecinos Guaidó, que indicó que no lo detuvieron gracias a la presencia de los vecinos y la prensa, explicó que los funcionarios policiales que intentaron apresarlo no tenían ningún tipo de identificación. Por lo que calificó el intento de detención como un «secuestro».

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió la liberación de Guevara. De quien se desconoce su sitio de reclusión, según dijo Guaidó a los reporteros.

Almagro, cuya organización tiene sede en Washington, hizo responsable al gobierno de Nicolás Maduro del bienestar de Guevara.

«Exigimos su inmediata liberación y que paren los crímenes de lesa humanidad en Venezuela YA. Denunciamos también la persecución y acoso del régimen contra Juan Guaidó», agregó Almagro en su cuenta de Twitter.

Hacemos responsable a la dictadura del bienestar del Diputado de la @AsambleaVE @FreddyGuevaraC . Exigimos su inmediata liberación y que paren los crímenes de lesa humanidad en #Venezuela YA.

Denunciamos también la persecución y acoso del régimen contra el Pdte. (E) @jguaido . https://t.co/KsRpKAZiyT

? Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 12, 2021 En un comunicado, los representantes de Guaidó ante la Casa Blanca denunciaron que esa «escalada de persecución» es la respuesta del Gobierno de Maduro a los esfuerzos «por abordar una solución a la crisis en Venezuela a través de un proceso de negociación con la facilitación de Noruega y el apoyo del mundo democrático, especialmente de Estados Unidos, Canadá y Europa».

«Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a los organismos internacionales para que emitan una condena enérgica», agregó la nota, titulada «alerta diplomática» y en la que advierten del intento de «secuestro» de Guaidó y denuncian la detención de Guevara.

Con información de EFE.

