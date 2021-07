Brasileiro de 24 anos é assassinado a tiros em Lisboa; veja vídeo

Entornointeligente.com / RIO — A polícia portuguesa investiga a morte de um brasileiro assassinado a tiros em Lisboa na madrugada da última quinta-feira. A vítima foi identificada como Luiz Henrique Froede, de 24 anos, um mineiro de Novo Cruzeiro, município do Vale do Jequitinhonha.

De acordo com a rede de televisão SIC Notícias, Froede estava em uma casa localizada no bairro de Alfama, no centro histórico da capital portuguesa. Conforme os relatos de vizinhos, pouco antes de 1h da madrugada foram ouvidos disparos de arma de fogo dentro da residência.

Segundo a imprensa de Portugal, um casal teria saído correndo de dentro dessa casa. O homem segurava um revólver na mão. A dupla fugiu pelas vielas e escadarias de Alfama.

Outras pessoas que estavam na residência ainda tentaram perseguir os suspeitos, mas foram impedidos. De acordo com os relatos, o homem deu mais três tiros para conter quem perseguia.

Imagens gravadas por vizinhos mostram Froede carregado por amigos que, desesperados, pedem para levantar a barriga da vítima e tentar conter o sangramento. O corpo da vítima foi encontrado abandonado, na rua. O jovem foi baleado no tórax e não resistiu ao ferimento.

Até o momento, as autoridades portuguesas não sabem a motivação do crime. Ninguém foi preso. Froede morava em Lisboa há pouco mais de dois anos.

