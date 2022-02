VER Super Bowl 2022 EN VIVO: horario y canales de TV en México para ver Bengals vs. Rams

Entornointeligente.com / Quedan pocas horas para que en Estados Unidos se viva una fiesta por una nueva edición del Super Bowl 2022 , en el que se enfrentaran Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals . El máximo evento deportivo del país norteamericano se desarrollará este 13 de febrero en el SoFi Stadium a partir de las 5.30 p. m. (hora México).

Super Bowl 2022: previa Por un lado tenemos a los Cincinnati Bengals , conjunto que viene de llevarse el campeonato de la Conferencia Americana frente a los Kansas City Chiefs (27-24). Los Bengals esperan sacar un triunfo histórico que les permita ganar por primera vez el Super Tazón. En 1982 y 1989 estuvieron cerca, pero perdieron ante San Francisco.

Por otra parte, Los Angeles Rams viene de alzarse como el campeón de la Conferencia Nacional. Los Rams solo han ganado en una oportunidad el Super Bowl y fue en el 2000 al vencer a los Tennessee Titans en el Georgia Dome de Atlanta.

PUEDES VER: Super Bowl 2022: Touchdown, yardas, quarterback y otros términos para entender la final NFL Bengals vs. Rams: posibles alineaciones Presentamos una lista de los jugadores con mejores puntuaciones y que posiblemente sean parte de la alineación estelar de los Bengals :

Joe Burrow, mariscal de campo, puntuación: 92,3 Ja’Marr Chase, receptor, puntuación: 84,5 Tee Higgins, receptor, puntuación: 83,5 D.J. Reader, tackle defensivo, puntuación: 80,2 Joe Mixon, corredor, puntuación: 79,6 Trey Hendrickson, defensiva, puntuación: 73,8 Mike Hilton, esquinero, puntuación: 72,4 Jessie Bates III, profundo, puntuación: 65,4 Chidobe Awuzie, esquinero, puntuación: 75,0 Vonn Bell, S, puntuación: 76,3 B.J. Hill, DT, puntuación: 73,0. Por el lado de los locales, estos son los elementos que traen los mejores puntajes y serían del arranque en LA Rams :

Aaron Donald, tackle defensivo, puntuación: 93,5 Cooper Kupp, receptor, puntuación: 92,8 Jalen Ramsey, esquinero, puntuación: 85,2 Matthew Stafford, mariscal de campo, puntuación: 85,1 Andrew Whitworth, tackle ofensivo, puntuación: 85,7 Von Miller, apoyador, puntuación: 90,4 Rob Havenstein, tackle ofensivo, puntuación: 84,7. ¿A qué hora se jugará el Super Bowl 2022 en México? El Super Bowl LVI tendrá lugar el domingo 13 de febrero de 2022 y la patada de salida será a las 6.30 p. m. de la Ciudad de México. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 6.30 p. m. México: 5.30 p. m. Ecuador: 6.30 p. m. Venezuela: 7.30 p. m. Paraguay: 8.30 p. m. Brasil: 8.30 p. m. Estados Unidos: 6.30 p. m. (Miami) España (lunes 8 de febrero): 12.30 a. m. ¿A qué hora empieza el show de medio tiempo del Super Bowl 2022? El show de medio se llevará a cabo en cuanto termine el segundo cuarto del Super Bowl , aproximadamente podría ser entre las 8.00 p. m. y 8.30 p. m. de la Ciudad de México.

¿Quiénes estarán en el show de medio tiempo del Super Bowl 2022? La NFL confirmó en septiembre del 2021 que los artistas Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige serán los encargados de entretener a los aficionados en la edición 56 del Super Bowl .

¿En qué canal de TV de México ver el Super Bowl 2022 EN VIVO? El Super Bowl será transmitido por la televisión abierta en TUDN por el canal 5 y en TV Azteca por el canal 7. En la televisión de paga las opciones son ESPN y FOX Sports.

¿En qué estadio se jugará el Super Bowl 2022? El Super Bowl 2022 tendrá como escenario el SoFi Stadium de Inglewood, en la ciudad de Los Ángeles, en California. Dicho recinto deportivo es la casa de los Angeles Rams y cuenta con una capacidad para 70.240 espectadores.

