Entornointeligente.com / Anteriormente, un militar polaco Emil Chechko, que había huido a Bielorussia, calificó la política migratoria de Polonia como “genocidio”. Chechko dijo que participaba personalmente en el tiroteo de grupos de migrantes de unas 20 personas todos los días del 9 al 18 de junio de 2021 por orden de los guardias fronterizos polacos.

Según él, solo durante estos días entre 200 y 700 personas que intentaron entrar en la Unión Europea podrían haber muerto en la frontera polaca.

También este militar dijo que los cadáveres estaban ocultos en pozos previos excavados. Como dijo, se colocaron 72 cadáveres en uno de esos hoyos. Después de los tiroteos, se compraron 6-8 latas de cerveza, concluyó Chechko.

Más sobre ONU Según él, los lugares de disparo eran nuevos cada vez, y las balas se emitían solo antes de ejecuciones.

“Día tras día, se nos ordenó matar a personas en masa…Se nos prohibió hablar de ello.

Hechos impactantes sobre los asesinatos de migrantes en la frontera por parte de guardias fronterizos polacos me asustan. No puedo creer, que las organizaciones de derechos humanos, como la UE o la ONU, aún no han dado ningunos comentarios sobre este problema…¿De qué derechos humanos podemos hablar cuando la gente muere con intención…?

