TRANSMISIÓN EN VIVO Bengals vs. Rams HOY por el Super Bowl 2022

En Vivo: Super Bowl 2022 18:38 13/2/2022 ¡Comenzó el partido! Ya juegan Rams vs Bengals por el Super Bowl LVI

17:13 13/2/2022 Cada vez falta menos para el Super Bowl 2022 A falta de casi una hora para el arranque del partido, se vive un ambiente de fiesta en el Estadio SoFi.

— NFL (@NFL) February 13, 2022 17:05 13/2/2022 ¿A qué hora empieza el show de medio tiempo del Super Bowl 2022? El espectáculo de medio tiempo se realiza al fina de los dos primeros cuartos, cada uno de una duración de 15 minutos. No obstante, debido a las interrupciones propias del fútbol americano, el periodo de tiempo hasta que se cumplan los dos primeros cuartos podría extenderse a una hora. Por ello, se estima que el show podría empezar a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú). Foto: EFE

16:41 13/2/2022 The Chainsmokers calienta la antesala El dúo The Chainsmokers se presenta ante el publico que ya está presente en el SoFi Stadium.

— NFL (@NFL) February 13, 2022 16:31 13/2/2022 A dos horas para el inicio del Super Bowl La expectativa crece minuto a minuto mientras se acerca la hora de inicio para el Super Bowl 2022 (6.30 p. m. en Perú).

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 13, 2022 16:11 13/2/2022 Ja'Marr Chase calienta a poco más de horas para el partido El receptor abierto de los Bengals es uno de los que iniciará las acciones en el campo del SoFi Stadium.

— NFL (@NFL) February 13, 2022 15:48 13/2/2022 ¿Qué artistas actuarán en el medio tiempo del Super Bowl? Para esta edición del Super Bowl, estos artistas serán los encargados de amenizar el tradicional show de medio tiempo:

– Dr. Dre

– Kendrick Lamar

– Eminem

– Mary J. Blige

– Snoop Dogg

15:15 13/2/2022 Joe Barrow muestra su estilo El quarterback de los Cincinnato Bengals llega al recinto donde se jugará el Super Bowl elegantemente vestido. ¿Festejará al final del partido?

— Cincinnati Bengals (@Bengals) February 13, 2022 15:09 13/2/2022 Los Angeles Rams se preparan para el Super Bowl Restan poco más de tres horas para el inicio del gran duelo. En sus redes, los Rams comparten con sus hinchas cómo viven la antesala.

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 13, 2022 13:46 13/2/2022 ¿Los Angeles Rams será local en el SoFi Stadium? El recinto que alberga esta edición del Super Bowl es el escenario que los Rams usan regularmente para sus juegos en condición de local.

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 13, 2022 13:16 13/2/2022 ¿Quiénes son los últimos ganadores del Super Bowl? Estos son los cuatro últimos equipos que pudieron alzar el trofeo Vince Lombardi del Super Bowl:

2021: Tampa Bay Buccaneers

2020: Kansas City Chiefs

2019: New England Patriots

2018: Philadelphia Eagles

— NFL (@NFL) February 13, 2022 12:57 13/2/2022 Cincinnati Bengals quiere su primer Super Bowl El equipo de Ohio ha jugado anteriormente dos ediciones de la final (1982 y 1989), pero cayó en ambas ocasiones. ¿La tercera será la vencida?

— Cincinnati Bengals (@Bengals) February 13, 2022 12:34 13/2/2022 Magic Johnson alienta a los Rams El exbasquetbolista de Los Angeles Lakers expresó su respaldo hacia el equipo de los carneros para esta gran definición del Super Bowl.

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 13, 2022 12:10 13/2/2022 ¿Quién ganará el Super Bowl 2022? De acuerdo a los pronósticos, Los Angeles Rams parten como favoritos para ganar el Super Bowl, per Cincinnati Bengals podrían dar la sorpresa.

— NFL en Español (@NFLEspanol) February 13, 2022 11:51 13/2/2022 ¿Dónde se jugará el Super Bowl 2022? El escenario de esta gran definición será el Estadio SoFI, de Iglewood, California, un recinto con capacidad para albergar a 70.000 espectadores.

— NFL (@NFL) February 13, 2022 Este recinto ubicado en California, considerado el más caro del mundo con sus 5.500 millones de dólares de presupuesto, se llenará con 70.000 espectadores que disfrutarán también del tradicional espectáculo del entretiempo con figuras del hip hop actual, como Kendrick Lamar, e íconos como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blidge.

¿Cómo llega Los Angeles Rams ante Cincinnati Bengals? Sobre el campo, los Rams son ligeramente favoritos para levantar el primer Super Bowl desde el anuncio de retirada de Tom Brady, el gran especialista en las finales con un récord de siete títulos. El veterano Matthew Stafford tiene la oportunidad de reivindicarse después de vivir 12 temporadas en los Detroit Lions donde sus actuaciones se vieran opacadas por los fracasos colectivos.

PUEDES VER: Super Bowl: los mariscales de campo que tienen más anillos de la competición ¿Cómo llega Cincinnati Bengals ante Los Angeles Rams? Los Bengals , por su lado, están comandados por el precoz Joe Burrow . A sus 25 años, y sin apenas jugar en su temporada de novato por lesión, el mariscal de campo ha sido capaz de conducir a Cincinnati a su primera aparición en el Super Bowl desde 1989. Un triunfo sería la guinda a una de las reconstrucciones más veloces y exitosas de la historia.

Con información de AFP.

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: ficha del partido
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams
Super Bowl LVI
¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 13 de febrero
¿Dónde? Estadio SoFi de Inglewood
¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana)
¿Dónde lo transmiten? ESPN 2

¿A qué hora juega Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams por el Super Bowl LVI?
Perú: 6.30 p. m.
Colombia: 6.30 p. m.
Ecuador: 6.30 p. m.
Estados Unidos: 6.30 p. m. (ET) / 3.30 p. m. (PT)
México: 5.30 p. m.
Costa Rica: 5.30 p. m.
Bolivia: 7.30 p. m.
Paraguay: 7.30 p. m.
Venezuela: 7.30 p. m.
Chile: 8.30 p. m.
Brasil: 8.30 p. m.
Argentina: 8.30 p. m.
Uruguay: 8.30 p. m.
España: 12.30 a. m. (Al día siguiente)
Italia: 12.30 a. m. (Al día siguiente)
Francia: 12.30 a. m. (Al día siguiente)
Alemania: 12.30 a. m. (Al día siguiente).

PUEDES VER: Super Bowl 2022: touchdown, yardas, quarterback y otros términos para entender la final NFL

¿Dónde ver Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams EN VIVO ONLINE GRATIS?
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Argentina: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Bolivia: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Chile: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Colombia: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Ecuador: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en México: Canal 5, Azteca 7, ESPN, Fox Sports
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Paraguay: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Perú: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Uruguay: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Venezuela: ESPN 2
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Estados Unidos: NBC, Telemundo
Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en España: #Vamos, Movistar Deportes.

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD) Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD) Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD) Perú: 622 (SD) y 1622 (HD) Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD). Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD) Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD) Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD) Venezuela: 485 (SD). Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD) Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD) Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD). Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD) Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD) Paraguay: 104. Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD). PUEDES VER: SoFi Stadium: conoce el majestuoso estadio que albergará el Rams vs. Bengals por el Super Bowl ¿Dónde ver Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams vía ESPN 2 en Sudamérica? Si quieres ver el Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital) Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo) Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV) Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV) Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV) Paraguay: canal 104 (Tigo) Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV) Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV) Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora). ¿Cómo ver Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams ONLINE GRATIS? Para que no te pierdas la transmisión del partido Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams por internet , puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde ver Canal 5 en México? Sky: canal 105 (SD) y 1105 (HD) Dish: canal 105 (SD) y 605 (HD) Star TV: canal 105 Izzi: canales 5 y 105 (SD) y 1105 (HD) Megacable: canal 105 (SD), 1105 (HD) y 231 (satelital) Total Play: canales 5 y 105 (HD). PUEDES VER: Repasa todas las finales de la Super Bowl y los equipos que campeonaron en la NFL Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: ¿qué canal es Azteca 7? Satélite

Sky: canal 107 (SD), canal 1107 (HD) Dish: canal 107 (SD), canal 607 (HD) Star Tv: canal 107. Cable

Izzi: canal 7 (SD), canal 107 (SD), canal 807 (HD) Totalplay: canal 7 (HD), canal 107 (HD) Cable Sur: canal 31 Megacable: canal 107 (SD), canal 1107 (HD). Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: probables alineaciones Cincinnati Bengals : Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Tee Higgins, D.J. Reader, Joe Mixon, Trey Hendrickson, Mike Hilton, Jessie Bates III, Chidobe Awuzie, Vonn Bell y B.J. Hill. Los Angeles Rams : Aaron Donald, Cooper Kupp, Jalen Ramsey, Matthew Stafford, Andrew Whitworth, Von Miller y Rob Havenstein. ¿Dónde se jugará el partido de Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams? El lugar donde se disputará el Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams por la final de NFL en el Super Bowl 2021 es el Estadio SoFi, ubicado en la ciudad de Inglewood, estado de California, Estados Unidos.

Últimos partidos de Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Los Angeles Rams 24-10 Cincinnati Bengals | 27.10.19 Cincinnati Bengals 31-7 Los Angeles Rams | 29.11.15 Los Angeles Rams 13-20 Cincinnati Bengals | 28.12.11 Cincinnati Bengals 21-24 Los Angeles Rams | 17.08.09 Cincinnati Bengals 19-10 Los Angeles Rams | 09.12.07. ¿Cuánto tiempo dura el Super Bowl? El Super Bowl 2022 estará dividido en cuatro tiempos de 15 minutos cada uno. Sin embargo, las interrupciones no se contabilizan, por lo que el tiempo muerto entre cada jugada efectiva puede llegar a superar incluso el total de minutos que se juega. En promedio, este tipo de partidos puede durar entre dos y tres horas.

