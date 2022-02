Testeos de VIH aumentaron un 500% recuperando ritmo pre pandemia en Chile

Entornointeligente.com / Este 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Condón, es en ese contexto que se reveló que este último año, la población ha mostrado un mayor interés por su salud sexual, sobre todo considerando que debido a la crisis sanitaria, exámenes y tratamientos de VIH se vieron afectados. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Este 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Condón por sexto año consecutivo, es en ese contexto que la oficina de AIDS Healthcare Foundation (AHF) reveló que durante el 2021 en nuestro país, los testeos de VIH aumentaron un 500% en los centros de atención de la organización, siendo la cifra más alta de los últimos tres años.

Según los datos de la fundación, el año pasado se realizaron 10.846 test, alcanzando una reactividad de 4.7%, mientras que en el 2020 se aplicaron solamente 2.161, llegando a un 5,5% de reactividad en plena pandemia, lo que reflejó una baja importante.

Por otro lado, también señalaron que el número de condones entregados creció respecto a los años anteriores, llegando a 134.933 unidades en los distintos operativos de la fundación que se llevaron a cabo a lo largo del país.

Frente a esto, el coordinador país de AHF Chile, Leonardo Arenas, explicó que existen ciertos factores que influyeron en este aumento, “evidenciamos que había una necesidad de las personas de conocer su situación de salud respecto del VIH, considerando que la pandemia obligó a la población a postergar exámenes y diagnósticos que no fueran por Covid”, aseguró.

Desde la fundación, también sostuvieron que sus estrategias han estado orientadas a grupos específicos, “nuestro país tiene una epidemia de VIH concentrada y focalizada, lo cual significa que tenemos una tasa de 0.56% de casos de VIH en la población general, con especial énfasis en ciertas comunidades que son más impactadas, como los hombres que tienen sexo con otros hombres, comunidad gay y mujeres trans’’ comentó Arenas.

Otro dato no menor que sucedió durante el año pasado, es que por primera vez, AHF Chile logró superar en promedio a los servicios de salud del país en diagnosticar a personas que viven con VIH, permitiendo que esta población pueda acceder a tratamiento antirretroviral.

Cabe recordar que actualmente existen más de 16 mil chilenos que viven con VIH y no están con terapia.

Sin embargo, el coordinador de AHF Chile manifestó inquietud respecto al alcance de los servicios estatales, ‘‘nos preocupa porque es una labor que el sistema público no está abordando. Recordemos que hubo una licitación del Ministerio de Salud que finalmente no se materializó, por lo que muchos establecimientos no tenían disponibilidad de test de VIH”.

Por último, Arenas destaca que, dado que AHF es un organismo presente en países como Colombia y Perú, “muchos migrantes ya están vinculados con nosotros para continuar sus tratamientos cuando llegan a Chile o cuando sienten que están en peligro de que no puedan acceder a ellos en sus países de origen, por lo que también hemos visto crecimiento de este grupo”.

El Día Internacional del Condón fue creado por AHF a nivel internacional en el año 2008, con el objetivo de promover su uso a nivel global, considerando que sigue siendo el método más asequible y efectivo para prevenir el VIH, las ITS y los embarazos no planificados.

