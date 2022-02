Entornointeligente.com /

El autor ha disfrutado muchísimo escribiendo este libro, en el que comparte su experiencia, porque sabe que es un tema de gran interés para todos, pues ser rico, millonario y tener mucho dinero son grandes aspiraciones de la muchos seres humanos. Desea compartir lo que ha aprendido en su caminar por esta vida, con el ánimo de ser útil a los demás y contribuir a que nuestro mundo sea mejor y más dichoso. Quiere compartir cómo lograrlo a quien desee recibir esta información. Cuantos más habitantes de este mundo sean ricos, millonarios y tengan mucho dinero, mejor para todos.

Señala que para comenzar es necesario definir: ¿Qué es ser rico? Hay que determinarlo y concretarlo adecuadamente, ya que, de no ser así, pueden surgir muchas confusiones. Por ello el primer capítulo se dedica a esto.

Sostiene que en realidad, todo en nuestra vida es un reflejo de nuestra mente o, mejor expresado, una proyección mental. Por eso, en la base de tener dinero, ser rico y millonario o no está nuestra forma de pensar, en sentido amplio, tanto referida a nosotros mismos como a los demás y al universo. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, en suma, el ambiente en el que vivimos, nos afecta, incluso más de lo que imaginamos, porque además de a nuestra manera de pensar consciente y creencias, también nos afecta al subconsciente, creando las tendencias que «viven» nuestra vida, porque vivimos dirigidos por el inconsciente sin saberlo y en él hemos de trabajar primero para que sea como nosotros queramos. Hemos de vivir con consciencia y no únicamente reaccionar según nuestro inconsciente y creencias que no son propias realmente sino impuestas por nuestro ambiente, lo que nos produce frustración e infelicidad. Y, es así, cómo muchas personas se sienten tan insatisfechas y tienen la triste sensación de que no han vivido su vida, sino que esta ha sido fruto de las influencias de las personas con quien han contactado, convivido y sus circunstancias.

Rafael García Estévez dice que es tan hermoso ser rico, millonario y tener dinero abundante, que todos deberíamos vivir esta experiencia, y que le hace muy feliz poder hablar de ello y compartirlo. «Ayudarse ayudando» siempre ha sido el lema de su vida y cómo hacer o multiplicar nuestro dinero logrando que con nuestra ayuda los demás lo consigan también, es el culmen del éxito.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com