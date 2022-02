Presos palestinos protestan contra represión en cárceles israelíes

Entornointeligente.com / Los prisioneros palestinos detenidos en cárceles Israel han tomado una serie de medidas contra las restricciones recientes que les impusieron las autoridades de los recintos penitenciarios, reportaron grupos de derechos de los reos, y agregaron que las medidas israelíes equivalían a un castigo colectivo.

Todos los presos se niegan a salir de sus celdas para el tiempo asignado en el patio desde que las autoridades penitenciarias israelíes redujeron el 5 de febrero el tiempo y el número de presos que podían salir a la vez, en violación de acuerdos previos entre los detenidos y la administración de la cárcel.

Los reos tienen acceso a un promedio de cinco a seis horas en el patio, también llamado foro, todos los días, divididos en turnos de mañana y tarde. Pero la duración se ha reducido a más de la mitad.

El viernes, los detenidos se negaron a regresar a sus habitaciones luego de las oraciones en el patio. La Sociedad de Prisioneros Palestinos (PPS) dijo que las autoridades enviaron fuerzas especiales como refuerzos para cualquier escalada.

Unos 4.500 palestinos están detenidos en cárceles israelíes, entre ellos 180 menores de edad y 32 mujeres, según datos actualizados divulgados la víspera.

Tras una masiva cacería, fueron atrapados, y los funcionarios de Tel Aviv aplicaron numerosas medidas punitivas contra el resto de los detenidos, provocando enfrentamientos y huelgas.

Aunque luego se lograron acuerdos entre las partes, la decisión de la Autoridad Penitenciaria de Tel Aviv (IPS) de incumplirlos provocó hace unos días una nueva ola de protestas.

Los presos también han anunciado la disolución de sus órganos de representación que coordinan con las autoridades penitenciarias, lo que significa que cada preso es libre de hacer lo que quiera para expresar sus quejas.

