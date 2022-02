¡Precaución máxima! Jurgen Klopp explicó ausencia de Luis Díaz: “No queríamos arriesgarlo”

Entornointeligente.com / Este domingo, Liverpool consiguió su cuarta victoria consecutiva al superar al Burnley por la Premier League. Una de las sorpresas en el encuentro fue la ausencia de Luis Díaz , quien estuvo en la banca de suplentes y no ingresó al partido. Las especulaciones por la no alineación del futbolista colombiano no se hicieron esperar y el técnico Jurgen Kloop salió a declarar.

“Luis se adaptó muy bien, pero este era un juego completamente diferente para un recién llegado a la Premier League. No queríamos arriesgarlo si no lo necesitábamos”, declaró en conferencia de prensa.

Por otra parte, el técnico alemán afirmó que una de las novedades en su equipo fue Sadio Mané, quien viene de campeonar con Senegal en la Copa Africana de Naciones. Klopp precisó que el jugador senegalés no debía iniciar las acciones, pero se presentó una situación de emergencia.

PUEDES VER: Luis Díaz pudo ir al FC Barcelona si Dembelé no se quedaba, afirma prensa española “Sadio jugó muy bien. No era el plan que iniciara hoy, pero Diogo Jota tenía una pierna lastimada y no pudo entrenar ayer, por eso comenzamos con Sadio”, sostuvo.

Ahora, los de Anfield alistarán sus maletas para viajar a Italia y enfrentar este miércoles 16 de febrero al Inter de Milán en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Lo más visto de Deportes Partida de Robert Malca enluta al periodismo deportivo peruano Liverpool sumó su cuarto triunfo consecutivo al vencer 1-0 a Burnley por la Premier League André Carrillo en la banca: de figura en la Bicolor a estar de suplente en Al Hilal Lo más visto de La República WhatsApp: ¿qué significa ‘pipipi’ y por qué muchos jóvenes lo utilizan en sus conversaciones? ¿Qué pasó con Karla Sofía, cantante que demandó a Corazón Serrano por querer pagarle 750 soles al mes? El día que Gino Assereto hizo pedido a sus fans contra Christopher Gianotti: “Destrúyanlo” Video recomendado: Claudio Pizarro se lució en la final del Mundial de Clubes al entregar el trofeo de campeón junto a Cafú Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com