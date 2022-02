Mayella a sus fans tras pedida de mano: “Me emociona que ustedes quieran tomar la iniciativa”

Entornointeligente.com / Mayella Lloclla sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que le propuso matrimonio a su novio. En sus redes sociales, la actriz compartió el momento en que le pidió la mano y le puso el anillo de compromiso . Tras este acontecimiento, muchas de sus fans le dieron su respaldo y se animaron a seguir su ejemplo.

De ese modo, a través de sus cuentas personales, la artista peruana reveló que muchas de sus seguidoras le han escrito para expresarle su admiración y pedirle sugerencias de anillos de compromiso, lo cual celebró y felicitó que cada vez sean más mujeres que estén dispuestas a dar la iniciativa.

PUEDES VER: Mayella Lloclla tras su debut internacional con La reina del sur 3: “Lo vi como algo lejano” “Tengo millones de mensajes hermosos por mi pedida de mano. Preguntándome que quieren anillos de compromisos para él, lo cual me emociona mucho que ustedes quieran tomar la iniciativa” , contó en su Instagram.

Publicación de Mayella Lloclla Foto: Instagram

¿Cómo fue la pedida de mano que hizo Mayella Lloclla? La actriz Mayella Lloclla contó que tuvo que engañar a su novio Jhefry Vásquez para que acepte ser modelo en una sesión fotográfica que utilizó como fachada para organizar la pedida de mano.

“Nadie sabe, ni nuestras familias ni nuestros mejores amigos, y en este momento se están enterando junto a ustedes. Le propuse a Jhefry que sea mi modelo para mis joyas CAO, pero era una mentira piadosa, porque en verdad le tenía una sorpresa. Le iba a pedir que se casara conmigo”, escribió.

Mayella Lloclla cuenta cómo se decidió a pedirle matrimonio a su pareja “A mí no me va a pedir matrimonio; cuando quiera hacerlo, yo lo haré. Nuestros amigos lo tomaban a la broma, pero yo lo decía en serio. Es más, hasta Jhefry me seguía la corriente diciendo: ‘sí, estoy esperando el anillo’. Quizás él pensó que era una escapada mía y que nunca sucedería”.

