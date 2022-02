Lassama Cassamá: “Portugal não pode alhear-se da posição que tomou”, ao reconhecer Embaló como Presidente da Guiné-Bissau

Entornointeligente.com / Contava regressar à Guiné-Bissau na próxima terça-feira, dia 15, mas o ataque da passada segunda-feira contra as instalações da Rádio Capital, na capital guineense, por homens encapuzados com fardas militares, o segundo em ano e meio, levou Lassama Cassamá “a ponderar se é prudente voltar neste momento”. Não sabe se em termos de segurança estão reunidas as condições para regressar ao seu país. “Apesar de os meus colegas lá estarem a correr os mesmos riscos”, diz ao PÚBLICO, “se calhar quem eles querem apanhar sou eu”.

LINK ORIGINAL: Publico

