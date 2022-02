¡Lamentable! Un hombre baleó a un hincha de Palmeiras tras la derrota en el Mundial de Clubes

Entornointeligente.com / Luego de la derrota de Palmeiras por 1-2 ante Chelsea en el Mohammed Bin Zayed Stadium por la final del Mundial de Clubes de la FIFA , se vivió un lamentable episodio en los alrededores del estadio del Verdao . Una persona baleó a un hincha en el pecho y tuvo que ser auxiliado por los demás aficionados para ser trasladado al hospital más cercano.

El cuadro brasileño decidió abrir las puertas del Allianz Parque (estadio de Palmeiras) para que los hinchas que no pudieron viajar a Abu Dabi puedan presenciar la final en un ambiente de partid o. Sin embargo, no pensaron en el fatídico hecho que sucedería al finalizar el encuentro.

PUEDES VER: Tuchel tras ganar el título del Mundial de Clubes: “Todo el mundo está celoso de nosotros” Entre todas las personas que asistieron al evento, en la que había familias y niños, comenzaron las pedradas y corridas en las calles circundantes al estadio, ubicado en la zona oeste de Sao Paulo. La policía militar, con apoyo del Comando Policial de Choque , intervino en medio de una lluvia de objetos y piedras.

En medio de ello, las imágenes de la televisión captó el momento en que un hombre con camiseta celeste empieza a correr alocadamente con una pistola en la mano. Tras avanzar varias calles, el individuo voltea y emite un disparo. Posteriormente, se supo que la bala impactó en el pecho de un hincha. “Se registraron algunos focos de peleas entre hinchas, que desencadenaron un tumulto y un hombre fue baleado” , informaron a la AFP fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Luego se dio a conocer que el aficionado (35 años) que recibió un tiro en el pecho fue trasladado al Hospital das Clínicas en grave estado. Según la Policía Militar, el tirador fue detenido en el acto, aunque no se reveló su identidad. Lamentablemente, la víctima falleció horas más tarde en el hospital.

