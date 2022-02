Guaidó propuso renovar el liderazgo de la oposición

Entornointeligente.com / Juan Guaidó propuso este sábado renovar el liderazgo de la oposición con la «convocatoria de un proceso de base» sin aclarar cómo. Esto luego de haber convocado a sus simpatizantes por primera vez en casi dos años.

La convocatoria de Guaidó es la primera desde marzo de 2020, días antes de la llegada de los primeros casos de covid-19 a Venezuela. Pese a que, desde entonces, se han celebrado dos elecciones, las parlamentarias de 2020 y las locales y regionales de 2021.

El exparlamentario reunió a unas 300 personas en la Plaza Bolívar de Chacao, uno de los cinco municipios que componen Caracas y del que fue alcalde Leopoldo López entre 2000 y 2008.

No obstante y tras caminar varias cuadras en la zona, no llegaron hasta la próxima Plaza Altamira, conocida oficialmente como Plaza Francia y epicentro de las manifestaciones contra los diferentes gobiernos chavistas.

«Hay que fortalecer la unidad, hay que renovar el liderazgo, hay que incorporar a todos los sectores. Hay que legitimar por la base, (hacer) una consulta a nuestra gente, no solamente (sobre) quiénes serán en el futuro candidatos (…) también de liderazgo», proclamó Guaidó.

Pese a que no aclaró el método para poner en marcha esa renovación, su equipo aclaró en un comunicado posterior que se trata de la «convocatoria de un proceso de base para que el pueblo elija el liderazgo de las fuerzas democráticas en todos los niveles».

El opositor también dijo a sus simpatizantes que «hay un mensaje más sencillo aún». Es que «la dictadura» que considera que ejerce Nicolás Maduro «tiene fecha de vencimiento, incluso en su perversa lógica».

«Tienen fecha de vencimiento y, por ende, Venezuela (tiene fecha) de renacimiento. Venezuela va a renacer como república, como nación. Para materializar esa elección libre y justa, no llegará gratis. No será un regalo de la dictadura, no será una dádiva de quienes han secuestrado el poder», comentó.

