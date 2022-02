Excerto de um capítulo de Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País , de Ana Cristina Pereira

Entornointeligente.com / Mostro-lhe o ensaio gráfico O Fruto Proibido – Uma história cultural da vulva (2021), da cartoonista sueca Liv Strömquist (n. 1978), e a minha prima Rosário Santos-Pinto (n. 1963) ri-se. “Racha! Há anos que eu não ouvia esta palavra. Racha!”

Ocorrem-me várias palavras proibidas na infância, “pecados” que me renderiam para aí uma dezena de ave-marias de penitência. Ninguém dizia vulva. “Franga!”, exclamo. “Nós dizíamos franga.” E é outra risota. “Vai lavar essa franga!”

Quando eu era pequena, encontrava-a a trabalhar na máquina de tricotar. Eu ajudava-a a dobar lã e ela ensinava-me a tabuada, as contas de dividir e multiplicar, os pontos mais simples do croché e do tricô. Só concluíra o 6.º ano, mas gostava de ensinar.

Não era um refúgio diário, o ateliê. Só a encontrava ali ao domingo, em dias chuvosos ou livres de trabalho agrícola. Embora tivesse clientela para as suas camisolas, casacos e vestidos, os meus tios-avós não levavam aquilo a sério. “O dinheiro não era para eles!”

Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País – Igualdades que Abril abriu Autoria: Ana Cristina Pereira

Editora: Bertrand

264 págs.; 14,94€

Nas livrarias a 17 de Fevereiro

Naquela época, no mundo rural muitas famílias combinavam a agricultura com a criação de um bezerro ou de uma vaca. Uma vaca era um tesouro. Cada cria dava um bocado de dinheiro e o leite sempre dava mais uma coisinha. Até o estrume se aproveitava. Era adubo orgânico, que se tirava dos palheiros com a ajuda de uma foice e se carregava às costas até aos poios.

Rosário levantava-se cedo, pegava na foice, na corda e no caçarolo e ia apanhar erva para a vaca e ordenhá-la. Ainda agora sonha que está aflita, sem saber onde raio há-de encontrar erva para alimentar o bicho. Serra acima, por veredas de terra batida, o suor a escorrer pela cara abaixo.

Lá vinha a hora de plantar, sachar, mondar, sulfatar, colher. E de tratar da vinha, de apanhar a uva, de pisar o vinho. E, pelo meio, de confeccionar os melhores bolos da família inteira. Bolo preto, bolo de laranja, bolo xadrez com cobertura de chocolate.

O pai dela, o meu tio-avô José, ficava mais por casa, a fazer cestos de vime. Era o típico pai, figura de autoridade, responsável pelo sustento e pela protecção da família. A mãe, a minha tia-avó Teresa (n. 1932), despachava a comida, lavava a roupa no poço, dava uma mão na fazenda, bordava. Era a típica mãe, submissa, entregue aos deveres da casa e da família.

Foto Daniel V. Melim Naquele tempo, para as famílias que viviam da terra, ter filhos era investir na capacidade de produção. Rapazes e raparigas tratavam-se com dureza, como serviçais. “Sim, senhor”, havia que responder ao pai. “Sim, senhora”, havia que responder à mãe. Havendo uma oportunidade, faziam-se à vida.

O irmão mais velho, José Manuel (n. 1959), cedo emigrara para a Venezuela. A irmã mais velha, Lucinda (n. 1960), casara-se aos 20 e seguira pelo mesmo caminho. O irmão mais novo, Albino (n. 1961), casara-se aos 17 e cumpria temporadas em Jersey. Rosário ficara responsável pelo trabalho no campo. Trocava dias de trabalho agrícola com primas ou vizinhas, evitando gastos em mão-de-obra. As irmãs mais novas, Zeferina (n. 1970) e Lina (n. 1974), eram as suas ajudantes.

Que Purgatório, aquilo. “Era muito trabalho. Não tinha lucro nem divertimento.” Só ao domingo descansava um pouco. Ia a casa de uma amiga. A sua alegria era aquele bocadinho. E, nos meses de Verão, meia dúzia de arraiais, a que só podia ir sob vigilância. Ai daquela que se ausentasse sem autorização paterna!

Fora o diabo para vestir calças. Na década de 1970, poucas se atreviam a fazê-lo em São Vicente. Usavam-se à boca-de-sino: coladas na altura das coxas, largas na altura das canelas. “O meu pai via raparigas na missa com calças justas em cima. Achava que elas estavam a mostrar as formas do corpo, a expor-se, a provocar.” Ninguém tirava da cabeça do meu tio-avô que tal vestimenta era coisa de “oferecidas”. A minha mãe, que começara a usar calças em Moçambique, ainda tentou dar-lhe a volta. Ele só cedeu quando o noivo de Lucinda lhe comprou o primeiro par. “Se ela usa, eu também tenho direito”, reivindicou Rosário. O cunhado ofereceu-lhe um par.

“O meu pai não gostou, mas não disse nada. Viu que eram largas.” Recato era palavra de ordem. As raparigas não tinham autorização para tomar banho na praia de calhau rolado nem nas poças que se formavam nas ribeiras. Estavam proibidas de entrar em cafés, bares ou discotecas. Tão-pouco deviam parar nos caminhos a conversar com rapazes. O entorno tinha demasiados olhos. Se não os de familiares, os de vizinhos.

Só adulta, Rosário começou a ir, com uma amiga, ao café. “Com cuidado para a mãe e o pai não saberem. Eles diziam: “Se queres café, faz uma cafeteira e bebe.” Não percebiam que o objectivo era conviver.” Bom, até percebiam, mas temiam pela sua honra, pela sua reputação. “Tinham muito medo da gravidez. A minha mãe chegou a dizer que mais queria ver uma filha morta do que grávida [sendo solteira].”

Foto Cultivo de batata-doce na Madeira Gregório Cunha Não havia meio-termo. Era como se só existisse a virgem e a puta, Maria e Eva. Tomando a primeira como modelo, as mulheres “sérias”, “de virtude”, só tinham duas hipóteses: virgens ou mães. Falhando, mais valia sumirem-se daquele mundo.

Não era coisa de velhos, essa moral conservadora, católica, que resistia entre aquelas montanhas altíssimas, tão capazes de confortar como de intimidar. “Os rapazes não respeitavam as raparigas. Se achassem que uma tinha estado com alguém, já não a queriam para casar. Se fosse a dizer, gozavam dela.” Sentiam-se legitimados. “Se já foi com um, pode ir com outro.”

O ensaio gráfico que eu a desafiara a ler naqueles dias quentes de Agosto de 2021, na sua casa do Algarve, entre a praia, a piscina e o jacuzzi , mostrava como a ideia de “mulher sedutora e libidinosa” atravessara séculos, infernizando a vida das mulheres. “Andaste na rua depois das oito da noite! Puta!”

Rosário incorporava as “virtudes” cristãs. Nada de transparências, decotes ou saias curtas. Nada de palavrões, cigarros ou bebidas alcoólicas. Sentava-se com as pernas juntas. Não dava conversa aos rapazes. E todos lhe gabavam a capacidade de trabalho.

Queria casar-se na igreja da paróquia com um vestido branco, comprido. Nas redondezas, não vislumbrava rapazes de jeito. Os mais desembaraçados emigravam. Os que lhe enviaram cartas não tinham conversa. O pretendente que viera de longe desagradara ao pai.

A rapariga morena de cabelos pretos via outras a viajar para Jersey e queria segui-las. Completando 21 anos, falou com a mãe. “Diz a teu pai!…” Um dia, disse-lhe. “Podes ir, mas não voltas a esta casa.” Aquela resposta paralisou-a. Como assim? Se fosse, não tinha para onde voltar? “Na cabeça deles, uma rapariga só saía de casa casada. De resto, era uma vergonha. Os vizinhos iam pensar que os pais não tinham o suficiente para a alimentação.”

