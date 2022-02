España | Elecciones de Castilla y León 2022 en vivo hoy: Participación y resultados del 13F en directo

Entornointeligente.com / El candidato de Podemos a las elecciones de Castilla y León, Pablo Fernández, ha instado a participar en estos comicios autonómicos. «Con un simple gesto podemos acabar con 35 años de despoblación y corrupción. ¡Vamos, es el momento!», ha indicado en las redes sociales.

Con un simple gesto podemos acabar con 35 años de despoblación y corrupción.

¡Vamos, es el momento! #13FQueTuVozSeEscuche pic.twitter.com/YY0K4BLL0B

— Pablo Fernández (@_PabloFdez_) February 13, 2022

Igea: «Cada vez más cerca de la sorpresa» El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato de Ciudadanos, Francisco Igea , se ha pronunciado sobre los datos de participación de estas elecciones autonómicas. «Los datos de participación son muy significativos y muy esperanzadores. Hay que ir a votar. Cada vez más cerca de la sorpresa», ha indicado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Los datos de participación son muy significativos y muy esperanzadores. Hay que ir a votar. Cada vez más cerca de la sorpresa

— Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) February 13, 2022

Participación por provincias La participación en estas elecciones de Castilla y León hasta el momento se establece de la siguiente manera: Valladolid (37,21%), Soria (36,16%), Segovia (35,75%), Burgos (35,08%), Ávila (34,93%), Salamanca (34,84%), Palencia (34,76%), Zamora (32,24%) y León (32%).

Participación del 34,74% La Junta de Castilla y León ha ofrecido el segundo avance de participación hasta las 14:00 horas de este domingo electoral: el 34,74% del censo electoral. Esto supone una bajada de 2,15 puntos en relación al dato registrado en los comicios de 2019, cuando fue del 36,89% a estas mismas horas.

Juan García-Gallardo: «Fuerza y esperanza» El candidato de Vox en estas elecciones de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha colgado una foto en redes sociales en el que aparece depositando su voto. «Fuerza y esperanza. Castilla y León decide hoy su futuro. Gracias a todos», ha señalado.

Fuerza y esperanza.

Castilla y León decide hoy su futuro.

Gracias a todos. pic.twitter.com/SLwPGqCXS6

— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) February 13, 2022

53 escaños, el «techo» electoral El máximo resultado que se ha alcanzado en las elecciones autonómicas de Castilla y León fue en 2011, cuando el PP alcanzó el «techo» de 53 procuradores en la Cámara regional. El PSOE logró 41 escaños en 1983, los primeros comicios que se celebraron en esta comunidad. Pero en aquellas dos legislaturas las Cortes de Castilla y León tenían 84 diputados y no los 81 de ahora.

La mayoría absoluta, en 41 escaños La mayoría absoluta de las Cortes de Castilla y León está fijada en 41 procuradores . Los sondeos publicados hasta el momento no han registrado ningún partido que pudiese llegar con solvencia a esta cifra, por lo que PP o PSOE tendrían que pactar con otras formaciones para alcanzar la Presidencia regional.

España Vaciada denuncia que faltan papeletas España Vaciada denuncia que faltan papeletas en colegios electorales de Palencia, Salamanca y Burgos. Así lo señala la plataforma en un comunicado colgado en redes sociales. También ha anunciado que recurrirán a la Junta Electoral Central que haya «cumplimiento estricto» de la legislación electoral. «En Monzón de Campos (Palencia), al pedirlas los votantes le han contestado desde la mesa electoral que pueden votar a otros, que hay otras alternativas», indica España Vaciada.

😡COMUNICADO‼️ #EleccionesCyL Hay colegios electorales sin papeletas de las candidaturas de #EspañaVaciada #CastillayLeón En Monzón de Campos (Palencia), al pedirlas contestan que “pueden votar a otros, que hay otras alternativas”. Faltan en Salamanca Las tapan en Burgos #13Feb pic.twitter.com/2XUJwzRiR0

— España VACIADA (@EspanaVaciada) February 13, 2022

Lobato (PSOE) espera que «hoy se consiga cambio» El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato , ha confiado en que «hoy se consiga cambio y esperanza» en las elecciones de Castilla y León y ha lanzado un «abrazo fraternal» al candidato socialista a la Presidencia de Castilla León, Luis Tudanca . «Deseo y espero que hoy se consiga ese cambio y esperanza que tanto necesitan esas personas de esta Comunidad vecina», ha asegurado este domingo durante el Comité Regional del PSOE-M, que se celebra en San Fernando de Henares.

El candidato de Vox anima a votar El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo , ha instado a participar en estas elecciones autonómicas. «Animo a todo el mundo a la participación, espero que no sucede ningún incidente. Cada voto es importante para poder llevar el cambio y la alternativa a Castilla y León. Estoy convencido de que vamos a ser decisivos, pero no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo. Hoy es el mejor día que he dormido tras haber hecho todo el trabajo», ha indicado en declaraciones a los medios.

Juan García-Gallardo ya ha votado El candidato de Vox en las elecciones de Castilla y León, Juan Ignacio-Gallardo , ha votado ya en su colegio electoral de Burgos.

81 procuradores en juego En estas elecciones autonómicas de Castilla y León están en juego los 81 procuradores, es decir, los diputados regionales de las Cortes de Castilla y León. Son los mismos que hubo para las elecciones de 2019, cuando se perdieron a tres representantes por las provincias de Salamanca, Segovia y León como consecuencia del efecto directo de la caída de población en estos territorios. La distribución por provincias es la siguiente: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, 7 por Palencia, 7 por Zamora, 6 por Segovia y 5 por Soria.

Bal (Cs), de apoderado en Duruelo (Segovia) El vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal , ha acudido a Duruelo (Segovia) para hacer de apoderado de la formación naranja con motivo de las elecciones autonómicas de Castilla y León. «Desde primera hora hoy siendo parte del equipo de #ApoderadosCs en Duruelo (Segovia). Un municipio con menos de 200 habitantes censados», ha indicado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Desde primera hora hoy siendo parte del equipo de #ApoderadosCs en Duruelo (Segovia). Un municipio con menos de 200 habitantes censados

¡Gracias a todos los apoderados de Cs que estáis en los colegios de toda Castilla y León garantizando que hoy quien habla son los ciudadanos!💪🏻 pic.twitter.com/Lbh8ceS2cH

— Edmundo Bal (@BalEdmundo) February 13, 2022

El próximo avance de participación, a las 14:30 La Junta de Castilla y León ofrecerá a partir de las 14:30 horas el segundo avance de participación de estas elecciones autonómicas. En esta ocasión sí que habrá datos comparativos, por lo que se tendrá referencias en relación a los comicios de 2019.

Una persona herida en Zamora Una persona ha resultado herida en un accidente a la la altura del kilómetro 13 de la ZA-321, en Moralina (Zamora). El servicio del 112 en Castilla y León informaba a primera hora de este domingo electoral de la a localización de un coche accidentado con una persona inconsciente en el interior. El herido ha sido atendido y trasladado en ambulancia de soporte vital básico, con el personal del centro de salud, al Complejo Asistencial de Zamora.

Belarra llama a la movilización La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra , ha llamado a participar en las elecciones autonómicas de Castilla y León. «Hoy la esperanza puede vencer a la resignación en Castilla y León. Hoy cada uno de vosotros y vosotras tiene más poder que todos los que llevan décadas mandando de espaldas a la gente. Volvamos a demostrar que sí se puede. Gracias de corazón a todos los apoderados/as de Podemos», ha señalado en un mensaje colgado en redes sociales.

Hoy la esperanza puede vencer a la resignación en Castilla y León. Hoy cada uno de vosotros y vosotras tiene más poder que todos los que llevan décadas mandando de espaldas a la gente. Volvamos a demostrar que sí se puede.

Gracias de corazón a todos los apoderados/as de UP.

— Ione Belarra (@ionebelarra) February 13, 2022

Pablo Fernández: «La esperanza puede ganar a la despoblación» El candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández , ha animado a votar en este domingo electoral. «Hoy es un día en el que la esperanza puede vencer a la resignación, un día en el que la esperanza puede ganar a la despoblación y a un deterioro de los servicios públicos. Animamos los ciudadanos ha acudir a votar. Podemos es el único que puede llevar el cambio y la transformación que esta comunidad necesita. Confiamos en que pueda haber un cambio en el Gobierno de Castilla y León», ha afirmado en declaraciones a los medios.

Participación del 11,31% La Junta de Castilla y León ha ofrecido el primer avance de participación en estas elecciones autonómicas. Hasta las 11:30 horas de este domingo ha votado el 11,31% del censo electoral. Es la primera vez que se da un avance de participación a estas horas, por lo que no existen datos comparativos con respecto a comicios anteriores. El próximo avance se dará a conocer a las 14:30 horas.

Pablo Fernández ya ha votado El candidato de Podemos en estas elecciones de Castilla y León, Pablo Fernández , ya ha votado en su colegio electoral de León.

El candidato de Soria ¡YA! ha votado El cabeza de lista de Soria ¡YA!, Ángel Ceña , ha acudo a votar a su colegio electoral de Soria. Ceña espera que «los sorianos tengan por fin voz en las instituciones y que sea un día de cambio para Soria». Ha animado a los ciudadanos a votar en estos comicios para que haya una alta movilización. «Espero que haya una alta movilización y que no se deba a la presencia de Soria ¡YA!, sino a que es importante votar para luego reclamar los derechos», ha señalado en declaraciones a los medios.

Tudanca: «Con cinco minutos se puede decidir el futuro de esta tierra» El candidato del PSOE para estas elecciones, Luis Tudanca, ha acudido a votar su colegio electoral de Burgos y ha animado a votar en este domingo electoral. «Deseo que se celebren estas elecciones con normalidad y con una celebración masiva. Los ciudadanos pueden con cinco minutos decidir cuál es el futuro de su tierra», ha señalado Tudanca en declaraciones a los medios.

Luis Tudanca (PSOE) ya ha votado El candidato del PSOE para estas elecciones de Castilla y León, Luis Tudanca, ya ha votado en su colegio electoral de Burgos.

Mañueco: «Nos jugamos el futuro de Castilla y León» El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado a los ciudadanos a votar en estos comicios. «Estamos hoy desarrollando elecciones en Castilla y León y uno de los derechos más esenciales en nuestra Constitución es el de la posibilidad de votar. Hoy nos jugamos el futuro de Castilla y León para los próximos 4 años . Invito y animo a la participación, toda España está pendiente hoy de Castilla y León. Vamos a estar a la altura de nuestra historia por orgullo y por dignidad. Ahora lo que hay que hacer es centrarse en la participación, es un ejercicio democrático», ha señalado en declaraciones a los medios.

Mañueco ya ha votado El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP en estas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco , ya ha votado en su colegio electoral de Salamanca.

Vox insta a «denunciar cualquier incidente con las papeletas» Vox ha instado a denunciar «de inmediato» ante los miembros de una mesa cualquier «incidente» con las papeletas en los colegios electorales durante este domingo. «¡Ojo! Si en tu centro electoral ocurre algún incidente con las papeletas de Vox: denúncialo de inmediato ante los miembros de la mesa, a nuestros apoderados o a la Policía. Debe paralizarse la votación hasta que se repongan todas las papeletas .», ha señalado la formación de Santiago Abascal en un mensaje colgado en redes sociales.

⚠️ ¡Ojo! Si en tu centro electoral ocurre algún incidente con las papeletas de VOX: denúncialo de inmediato ante los miembros de la mesa, a nuestros apoderados o a la policía.

Debe paralizarse la votación hasta que se repongan todas las papeletas.

🗳️ #Elecciones13F pic.twitter.com/9dstKbKBDd

— VOX 🇪🇸 (@vox_es) February 13, 2022

El candidato de Podemos: «Los corruptos tiemblan» El candidato de Podemos para estas elecciones autonómicas en Castilla y León, Pablo Fernández , ha colgado un mensaje en las redes sociales con el que anima a votar en este domingo electoral. «Hoy vamos a llenar las urnas de esperanza por una Castilla y León mejor, en la que nuestros hijos se puedan quedar, en la que haya servicios de calidad. Los corruptos tiemblan porque hoy el poder lo tenéis vosotras y vosotros. ¡Demostremos que sí se puede! Que tu voz se escuche», ha señalado.

Hoy vamos a llenar las urnas de esperanza por una Castilla y León mejor, en la que nuestros hijos se puedan quedar, en la que haya servicios de calidad. Los corruptos tiemblan porque hoy el poder lo tenéis vosotras y vosotros.

¡Demostremos que sí se puede! #13FQueTuVozSeEscuche

— Pablo Fernández (@_PabloFdez_) February 13, 2022

El candidato de Por Ávila ya ha votado El candidato de Por Ávila (XAV), Pedro Pascual, ha acudido a su colegio electoral de Ávila para ejercer su derecho al voto en estas elecciones autonómicas de Castilla y León. «Son las elecciones más importantes para Castilla y León para solucionar todas los problemas que tienen nuestras provincia. Confío en que todo el mundo acuda a votar con total libertad», ha afirmado en declaraciones a los medios.

El candidato de UPL ya ha votado El candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos , ha acudido a votar a su colegio electoral de Cistierna (León). «Esperemos que la gente se anime y que se vote masivamente. Esperemos que la gente las urnas porque el voto es importante. Estoy convencido de que se confirmarán las buenas sensaciones que he notado durante la campaña electoral. Estoy contento de estar aquí y de seguir haciendo nuestro trabajo», ha asegurado en declaraciones a los medios.

El 100% de las mesas, constituidas Las 4.531 mesas electorales en Castilla y León se han constituido con «normalidad». Sin embargo, también se han registrado «leves incidentes» relacionados con las medidas contra el Covid-19 o la desaparición de un censo electoral. Así lo ha asegurado el director general de Administración Local de la Junta, Héctor Palencia, desde el centro de datos que se ha constituido en el Centro Cultural Miguel Delibles de Valladolid.

Igea: «No puede triunfar la mentira» El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato de Ciudadanos, Francisco Igea , ha animado a votar en estos comicios tras haber ejercido su derecho al voto. «Esperemos que los ciudadanos de esta comunidad tienen que dejar bien claro que no puede triunfar la mentira y la deshonestidad . Esta comunidad no se puede utilizar en beneficio que no tiene nada que ver con los ciudadanos de esta región. Espero que salgamos de estas elecciones como una comunidad abierta al diálogo y no con una política de trincheras. Creo que vamos a tener un buen resultado, va a ser una noche para celebrar», ha asegurado Igea en declaraciones a los medios.

Igea ya ha votado El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato de Ciudadanos, Francisco Igea , ya ha votado en estas elecciones autonómicas. Ha votado en su colegio electoral de Valladolid. En declaraciones a los medios, confía en «acabar con la política de la deshonestidad» .

Igea sube una foto a las redes sociales El ex vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y candidato de Ciudadanos para estas elecciones autonómicas, Franciso Igea, ha colgado una foto en las redes sociales con motivo de esta jornada electoral. En ella, aparece agradeciendo los halagos de algunos de sus votantes. «En cualquier caso…», es el mensaje que acompaña a esta imagen.

En cualquier caso… pic.twitter.com/xJtU0irNcn

— Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) February 13, 2022

Mañueco: «Hoy es el día de la democracia» El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a estas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco , ha animado a votar en los comicios de este domingo. «Comienza una jornada electoral apasionante. Todas las personas de Castilla y León tienen en su mano la decisión sobre el presente y el futuro que quieren. Hoy es el día de la democracia», ha afirmado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Comienza una jornada electoral apasionante. Todas las personas de #CastillayLeón tienen en su mano la decisión sobre el presente y el futuro que quieren. Hoy es el día de la democracia.

— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) February 13, 2022

A las 11:30, el primer avance de participación A las 11:30 horas de este domingo se dará un primer avance de participación de estas elecciones autonómicas en Castilla y León. Se trata de la primera vez que se da este dato tan temprano, por lo que no podrá haber datos comparativos con respecto a comicios anteriores. A las 14:30 horas y a las 18:00 también se informará de la participación hasta ese momento.

Un domingo sin apenas sol Este domingo electoral en Castilla y León apenas habrás sol y se registrarán algunas precipitaciones y un viento no excesivo. También habrá sensación de que el frio sea mayor, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Mañueco en Salamanca y Tudanca en Valladolid El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, pasará la noche electoral de este domingo en su Salamanca natal, mientras que el líder del PSOE en la región y candidato socialista, Luis Tudanca, pasará la noche en Valladolid, aunque en esta ocasión lo hará fuera de la sede del partido para trasladarse al hotel Sercotel, situado a 400 metros de la misma.

El 95% de las mesas, abiertas El Gobierno de Castilla y León ha informado de que el 95% de las mesas electorales ya se han constituido. Para estas elecciones se han dispuesto de 4.531 mesas.

Más de 50.000 jóvenes, llamados a votar Por primera vez, más de 51.755 jóvenes pueden participar en unas elecciones, en este caso, las elecciones autonómicas de Castilla y León. Más de dos millones de castellanoleoneses están llamados a votar a lo largo de esta jornada electoral.

Los colegios electorales, a punto de abrir Los colegios electorales están a punto de abrir para dar comienzo a estas elecciones autonómicas de Castilla y León. Los castellanoleoneses uentan con 4.531 mesas para depositar el sufragio.

Este domingo, 13 de febrero, se celebran las elecciones de Castilla y León 2022 para elegir a los representantes de las Cortes para los próximos cuatro años tras convocarse anticipadamente estos comicios por parte del actual presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco. Sigue en directo los sondeos y última hora de las elecciones autonómicas de Castilla y León.

La baja participación traerá socialcomunismo Las dudas por la movilización marcan una jornada con un resultado aún incierto. Según las proyecciones demoscópicas a las que ha tenido acceso OKDIARIO, una participación inferior al 64% -considerada muy baja- entregará la Junta a los socios PSOE y Podemos, replicando así las políticas socialcomunistas que impone el Gobierno de España.

En ese escenario, la suma de PP y Vox sería de 39 escaños por los 42 del resto de partidos (PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPL, Soria Ya, Por Ávila y España Vaciada). La mayoría absoluta en Castilla y León está en 41 diputados.

Si la participación sube del 64%, las previsiones otorgan el Gobierno autonómico a la derecha. Entre el 64% y el 65% , ambas formaciones lograrán una mayoría raspada (41 diputados). Si la movilización oscila entre el 66% y el 68%, lo que se considera «normal», llegarán a los 42 escaños. Por encima, con una alta participación de entre el 69% y el 70%, la cifra se dispara a los 44 diputados y hasta los 47 si se supera el 70%.

Medidas sanitarias contra el covid La Consejería de la Presidencia de la Comunidad ha fijado una serie de medidas con recomendaciones para ejercer el derecho al voto, con mascarilla, sin aglomeraciones y, si es posible, con la papeleta preparada desde casa.

Los mayores y las personas con discapacidad tienen prioridad para votar entre las 10.00 y las 12.00 horas en las urnas, en las que, por primera vez, 51.755 jóvenes pueden participar.

Los miembros de las mesas electorales, incluidos los suplentes, que hayan sufrido síntomas de covid-19 durante los últimos siete días, han podido hacerse pruebas diagnósticas el sábado y también este domingo antes de las 9.30 horas.

Dos millones de castellanoleoneses llamados a votar El voto de los castellanoleoneses decide este domingo el futuro gobierno de la Comunidad, donde los ciudadanos cuentan con 4.531 mesas para depositar el sufragio , con 17,5 millones de papeletas distribuidas y con cien candidaturas para elegir.

Son 2.094.490 personas las que tienen derecho al voto durante esta jornada, en la que los comicios, primeros en las historia de la Comunidad sólo con carácter autonómico, están marcados por las prevenciones frente a la covid-19 tanto en el caso de los votantes como en el de los designados para integrar las mesas.

Candidatos a las elecciones de Castilla y León En estas elecciones de Castilla y León se presentan seis candidatos para optar a presidente de la comunidad autónoma los cuatro próximos años:

¿Quién puede votar en las Elecciones? Más de dos millones de castellanoleones son llamados a las urnas este domingo en las elecciones de Castilla y León . Para poder votar en las elecciones autonómicas es necesario:

Ser mayor de edad , es decir, tener más de 18 años. Estar empadronado en alguna de las ciudades de la comunidad autónoma. ¿Pueden votar las personas contagiadas? Las personas que estén contagiadas por coronavirus podrán ir a votar en las elecciones de Castilla y León, aunque se recomienda que se lleve a cabo entre las 10 y las 12 de la mañana. Al igual que las personas mayores de 65 años, que

Sanidad recuerda que solo podrá salir una persona contagiada para votar y después tendrá que continuar con la cuarentena.

Horario de los colegios electorales Los colegios electorales de Castilla y León estarán abiertos este domingo, 13 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

