Entornointeligente.com / Informate más Sorpresa por el impresentable estado del campo de juego en la Bombonera https://twitter.com/NFL/status/1493021127664304129 Joe Burrow. Joe Mixon. Don’t matter.

The @Bengals have found the end zone. #RuleItAll

: #SBLVI on NBC

: https://t.co/K02y40b5Nu pic.twitter.com/De2iB5LZzH

? NFL (@NFL) February 14, 2022

Entornointeligente.com