Día de San Valentín 2022: frases e imágenes románticas para compartir el 14 de febrero

En el Día de San Valentín , dedicar frases e imágenes fortalecerá el amor y amistad que tengas con esas personas especiales en tu vida este 14 de febrero. Un mensaje con deseos románticos por WhatsApp , Facebook, Instagram o TikTok alegrará tu día con Cupido y el Patrono de los enamorados cuando celebres esta linda fecha.

Te compartimos una lista de frases perfectas de amor y compañerismo creadas por escritores, citas de películas y mucho sentido del humor. Recuerda que puedes obsequiar un tarjeta o declarar tu mensaje de San Valentín en tu cita o cena romántica a tu pareja.

Frases de amor para dedicar en el Día de los Enamorados Me encanta mi vida, porque mi vida eres tú. Amar es un verbo que funciona mejor en plural. Amar es avanzar juntos hacia la misma dirección. Y desde aquel instante todas las canciones de amor hablan de ti. En este Día de San Valentín, te envío una rosa, un beso delicioso y mi corazón para ti. Eres la página más hermosa que el destino ha decidido escribir en mi vida. ¡Feliz San Valentín! El amor se expresa sin barreras y se siente en el corazón. Foto: El androide feliz

Frases de canciones románticas por San Valentín "Tu amor me parte en dos el occidente. Me clava de repente, y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma" (Juan Luis Guerra – "Frío, Frío"). "Qué placer tenerte, quiero amanecer siempre en tu mente y también presente, que cada noche sea diferente. Un gran amor, eso dice la gente" (Greeicy – "Los besos"). "Mi condición; enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año. Cuánto te extraño" (Sebastián Yatra – "Pareja del año"). "Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí, llegó el amor sin pedir permiso y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en ti" (Tercer Cielo – "Enamorados"). "Acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior" (Alex Ubago – "Me muero por abrazarte"). "Cada mañana es un refugio y cada paso en la distancia me hace marcas en la piel. En cada línea de mi mano te he guardado un pensamiento. Eres el ángel de mi cuento, eres mis ganas de vivir" (Gianmarco – "Lejos de ti"). "Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería a por ti" (Karol G – "Ocean"). También puedes expresar tu amor en inglés: "Happy Valentine's Day, Gorgeous". Foto: Verimágenes

Mensajes por el Día del Amor y la Amistad En un abrazo tuyo es donde quisiera quedarme a vivir… para siempre. Algunos descubren un tesoro, otros ganan la lotería, pero yo te conocí… Eres tú mi pasado, mi presente y mi futuro. Ayer te quise, hoy te amo, mañana seguiré adorándote. Desde que te conocí, voy con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y mi corazón no se separa del tuyo. Mis brazos siempre estarán abiertos para acompañarte en las buenas y en las malas. ¡Feliz 14 de febrero! Este 14 de febrero quiero que sepas que solo soy para ti, que mi corazón es tuyo y todos mis pensamientos guardan tu aroma desde nuestra primera vez. Sin dudarlo, este 14 de febrero expresa con un saludo o frase tu afecto por el Día del Amor y la Amistad. Foto: HobbyConsolas

Frases de películas románticas para San Valentín "Te lo prometo… No importa dónde estemos en este mundo… Te prometo que nos encontraremos otra vez" (Your Name). "Tal vez te ayude el saber que en las pocas horas que pasamos juntos, nos amamos por toda una vida" (Terminator). "Prefiero haber tenido un aroma de su cabello, un beso de su boca o un roce de su mano… a una eternidad sin ello" (City of Angels). "Parece que todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a ti" (Los puentes de Madison). "No importa lo que pase mañana o el resto de mi vida. Ahora soy feliz porque te quiero" (Hechizo del tiempo). Mensaje de amor para el 14 de febrero de la película Love Actually (2003). Foto: captura Universal

Frases de San Valentín para enviar por WhastApp No hay historia más auténtica que la nuestra. ¡Feliz Día de San Valentín! La luna es testigo de nuestras noches de amor y pasión. Por muchas más, te amo. Nuestro amor es como un jardín. Cuanto más los regamos, más crecen las flores en él. Mi único deseo eres tú. Se lo pido a cada estrella, a cada átomo del universo y hoy a ti. Este es el primer de muchos San Valentín que quiero celebrar contigo. ¡Feliz 14 de febrero! Te amo. No encuentro palabras para expresar toda la gratitud que tengo por haberte encontrado. Bonitos deseos por San Valentín para enviar por WhatsApp. Foto: Psicoactiva

Frases de San Valentín para compartir en Facebook Estoy tan contento por la llegada del San Valentín que me encantaría que esta celebración durará más tiempo, pues en todos lados puede sentirse mucho romanticismo. Llega San Valentín y por todos lados hay parejas muy felices y amigos contentos celebrando lo maravilloso que el amor y la amistad. Un fuerte abrazo para todos. Pasé por tu muro para dejarte este saludo de San Valentín. No importa si tienes pareja o no, igual tienes que celebrar pues tienes amigos que siempre estarán dispuestos a todo por ti. El amor verdadero sí existe, lo que pasa es que a veces tarda en llegar. No pierdan las esperanzas que algún día encontrarán a la persona indicada. ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz día de la amistad! Me encuentro lejos de mis amigos de toda la vida, pero a través de este mensaje quiero saludarlos y decirles que siempre los tengo presentes.

