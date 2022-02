¡Con la hinchada rosada! El partido entre Sport Boys y Alianza Lima se jugará con público

Entornointeligente.com / Sport Boys recibirá a Alianza Lima este domingo 13 de febrero desde las 3.30 p.m. por la segunda jornada de la Liga 1 Betsson 2022 . En horas de la tarde, se conoció que este encuentro podrá contar con la presencia de hinchas en las tribunas del estadio Miguel Grau del Callao.

La Policía Nacional del Perú (PNP) brindó las autorizaciones necesarias para que los aficionados puedan ingresar al recinto deportivo para ver este cotejo . El permiso se logró gracias a las reuniones entre representantes del cuadro rosado y la PNP.

Cabe señalar que solo los fanáticos de la Misilera podrán presenciar este cotejo. Además, los asistentes deberán tener las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para poder ser parte de este espectáculo.

Sport Boys vs. Alianza Lima: precio y cómo comprar la entradas para el partido Los boletos para ver el partido entre Sport Boys y Alianza Lima se pueden adquirir a través de la plataforma de Joinnus. Los precios de las entradas oscilan entre 25 y 100 soles.

Norte: 25 soles Sur: 25 soles Oriente: 50 soles Occidente: 80 soles Palco: 100 soles PUEDES VER: Alianza Lima incluiría a un refuerzo en su once titular para el partido ante Sport Boys Sport Boys vs. Alianza Lima: posibles alineaciones Para este duelo, Ytalo Manzo realizará algunos cambios en el equipo titular del Sport Boys. El uruguayo Mauro Guevgeozián sería titular en el ataque del cuadro rosado, junto a Jesús Chávez.

Por su parte, Carlos Bustos mandará a Aldair Rodríguez, Christian Ramos y Ricardo Lagos desde el arranque, en lugar de Wilmer Aguirre, Jefferson Portales y Pablo Lavandeira respectivamente.

Sport Boys: Álvarez; Rentería, Torrejón, Flórez; Garro, Carranza, Ramírez, Nieto; Chávez y Guevgeozián. Alianza Lima: Campos, Mora, Míguez, Ramos, Vílchez, Lagos, Ballón, Benítez, Concha, Barcos y Rodríguez.

