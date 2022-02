¿Cómo ver Espanyol vs. Barcelona vía ESPN?HOY EN VIVO por LaLiga Santander 2022

Entornointeligente.com / Espanyol vs. Barcelona HOY , 13 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por LaLiga Santander en el RCDE Stadium (Cornellá). Podrás seguir el derbi catalán a través de la señal de ESPN EN VIVO para toda Sudamérica. Además, habrá una cobertura GRATIS ONLINE en La República Deportes.

Espanyol vs. Barcelona: ficha del partido Partido Espanyol vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Domingo, 13 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? RCDE Stadium ¿En qué canal? ESPN Espanyol vs. Barcelona: posibles formaciones Espanyol: Diego López, Adrià Pedrosa, Leandro Cabrera, Sergi Gómez, Aleix Vidal, Manuel Morlanes, Sergi Darder, Tonny Vilhena, Javier Puado, Óscar Melendo y Raúl De Tomás. FC Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araújo, Gerard Piqué, Sergiño Dest, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pedri González, Pablo Páez “Gavi”, Ferran Torres y Adama Traoré. PUEDES VER: Xavi previo al FC Barcelona vs. Espanyol: “Nuestro objetivo es quedar entre los 4 primeros” Espanyol vs. Barcelona: previa Una nueva edición del derbi catalán tendrá lugar este domingo 13 de febrero y con ambos equipos en situaciones completamente distintas. Los dirigidos por Xavi Hernández , llegarán al cotejo tras derrotar 4-2 al Atlético de Madrid y escalar a la zona de clasificación para Champions League.

Por otro lado, los pericos vienen de una derrotar ante Athletic Club en San Mamés y no ganan un partido en el campeonato español desde diciembre del año pasado, por lo que se ubican en la casilla 13 con 27 puntos, a 11 de la Conference League.

¿Dónde VER EN VIVO Espanyol vs. Barcelona vía ESPN? Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal). Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV). Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite) Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT). Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV). Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital). México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV). LaLiga Santander: tabla de posiciones Espanyol vs. Barcelona: ¿dónde juegan? El derbi catalán se llevará a cabo en el RCDE Stadium, ubicado en Cornellá y con capacidad para 40,500 espectadores.

