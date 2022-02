¿Cómo VER EN VIVO Sporting Cristal vs. Melgar vía Gol Perú por la Liga 1 Betsson 2022?

Entornointeligente.com / Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO HOY , 13 de febrero, en el estadio Alberto Gallardo a partir de la 1.15 p. m. (hora peruana) por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El duelo entre el Dominó y los rimenses será televisado EN VIVO Y EN DIRECTO por Gol Perú .

Para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro de la primera fase del fútbol peruano, puedes ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la cobertura de la web de La República Deportes .

Sporting Cristal vs. Melgar: ficha del partido Liga 1 2022 Sporting Cristal vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de febrero ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿Canal? Gol Perú. ¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar? En todo el territorio peruano, el cotejo Sporting Cristal vs. Melgar se disputará a partir de las 1.15 p. m.

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Melgar? Por internet, el compromiso entre Sporting Cristal vs. Melgar está disponible en el servicio de streaming Movistar Play, desde el cual tendrás acceso al canal Gol Perú . En caso no cuentes con el mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás enterarte al instante de las incidencias.

¿Qué canal es Gol Perú? Si no quieres perderte el choque Sporting Cristal vs. Melgar , sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD) Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD) Star Globalcom: canal 14 (SD). ¿Cuál es la programación de Gol Perú? En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Sporting Cristal vs. Melgar y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO ONLINE GRATIS? Para ver Sporting Cristal vs. Melgar por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV donde tendrás acceso a Gol Perú. Otra opción es el minuto a minuto a través de La República Deportes , que te llevará la cobertura GRATIS ONLINE del compromiso.

