Cinco películas de los años 60 y 70 que nos enseñan cómo defender el estampado retro más “cool” del momento

Si hay algo que se reafirma con el paso del tiempo es que la moda es cíclica y que todo lo que vimos en el cine hace décadas vuelve a primera línea tarde o temprano. El séptimo arte es una fuente inagotable de inspiración en el campo de lo estético y un lugar donde descubrir qué tendencias pasadas regresan con fuerza.

De motivos abstractos o dibujos geométricos y tejidos a todo color (aunque también hubo espacio para el blanco y negro) , este print se viste en combos de dos piezas, sea en forma de falda o pantalón, o en vestidos de corte ajustado. Además, promete aportar una alta dosis de estilo a cualquier look .

Jane Birkin en Blow-Up (1966) De origen británico, pero musa del arte francés: Jane Birkin es una de las actrices y cantantes más reconocidas de la época. Antes de iniciar su periplo junto a Gainsbourg en películas como Je t’aime… moi non plus, Birkin formó parte del elenco de ficciones del nivel de Blow-Up , la adaptación de un cuento de Julio Cortázar que tiene una profunda relación con la moda.

En el papel de “The Blonde”, Birkin luce un precioso minivestido con print geométrico teñido de azul y verde con una línea amarilla en la falda. Una pieza que podría resumir a la perfección la esencia del movimiento Swinging Sixties. Jane combina este vestido tan arriesgado con unas medias verdes y unas bailarinas de efecto charol.

Faye Dunaway en Bonnie & Clyde (1967) Pese a que el vestuario de Faye Dunaway en la piel de Bonnie Parker se caracteriza por la elegancia y glamour propio de los años 30 (con siluetas rectas y trajes de dos piezas en tonos neutros), las tendencias de los años 60 se observan en el uso de minifaldas y en una llamativa blusa que acompaña con una falda midi negra y un sombrero de ala ancha . Sí, el cine de gangsters también habla de moda.

Shirley MacLaine en The Bliss of Mrs. Blossom (1968) Si eres amante del color y de la “locura” en todos los aspectos, The Bliss of Mrs. Blossom es la película que deberías ver esta misma noche. Esta comedia británica (que también tiene cierta relación con la moda en la trama, ya que Harriet Blossom, el marido de la protagonista, es fabricante de corpiños) cuenta con una espectacular Shirley MacLaine en el papel de Harriet Blossom.

Twiggy en The boy friend (1971) Seguro que cuando has leído el titular de este artículo el primer nombre (o como mucho el segundo) que ha aparecido en tu mente es Twiggy. ¿Qué decir de este icono que no sepamos ya? Bueno, quizás no sepas que fue la protagonista de The boy friend (1971). Una película dirigida por Ken Russell que nos traslada a los inicios del cine sonoro.

Twiggy da vida a la tímida Polly en esta ficción con toques musicales. Cada frame de esta emocionante cinta es una oda a la belleza. Una de las prendas estrellas es un jersey de punto ajustado y estampado zig zag que combina con una falda midi blanca , un look cien por cien actual.

Jane Fonda en Klute (1971) Fonda interpreta a Bree Daniels en una película que nos conduce a los bajos fondos de Nueva York. Esta historia de detectives nos permite ver a Jane con prendas como gabardinas de color camel o camisetas de rayas marineras.

Eso sí, la falda de la imagen centra todas las miradas y podría ser una prenda de la última colección de varias marcas. ¿Cómo la combina? Con un jersey de punto de cuello alto y un cinturón ancho . Imagínate este estilismo con unos botines calcetín, et voilà .

Bonus track : Ruth Gordon y Patsy Kelly como las vecinas de Mia Farrow en La semilla del diablo (1968) De acuerdo: no son los personajes más estilosos de la historia del cine ni serán recordadas por sus vestuarios en la gran pantalla. Pero sí, Ruth Gordon y Patsy Kelly, en el papel de las “curiosas” vecinas de Mia Farrow (aunque tras más de 50 años ya no sería un spoiler contar que forman parte de una secta satánica), lucían este tipo de prints en casi todas las escenas de La semilla del diablo.

Sea en forma de vestidos -en compañía de cárdigans de punto- o en camisas de corte cuadrado (que, por cierto, vemos ahora en todas las tiendas vintage y son un must de la época veraniega), ambas actrices nos enseñaron que este estampado no tiene edad.

