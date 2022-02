Cartas ao director

Entornointeligente.com / Bullying nas escolas

A falta de auxiliares de acção educativa nas escolas está a espoletar situações de bullying entre alunos. Todavia, se não fossem as imagens divulgadas na Internet, a violência gratuita em contexto escolar nem seria conhecida publicamente. O que faz entretanto o Ministério da Educação? O que tem a dizer o Presidente da República? Podemos conceber que muitos dos alunos agressores venham a ser os doutores de amanhã?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Questão preocupante e complexa

Mediante os diversos problemas estruturais e conjunturais existentes no nosso país e que a crise pandémica contribuiu para o seu agravamento, é fundamental que os decisores políticos utilizem a sua legitimidade reforçada nas últimas eleições legislativas para enfrentar os desígnios mencionados. É preciso, como aludiu o Presidente da República num passado recente, combater o aumento da extrema-direita, das desigualdades (…) e o sentimento de insegurança existente na maioria das pessoas com verdadeiras políticas sociais. E, uma vez criadas as condições para uma maior estabilidade política, urge abandonar as argumentações infundadas e construir uma sociedade mais igualitária e inclusiva. E isso, obviamente, contradiz em termos políticos aqueles que acreditam ainda na possibilidade de voltar ao passado bem como o desejo de construírem uma sociedade assimétrica e segregadora. É bom que tenhamos consciência desta preocupante e complexa realidade, sob pena de a liberdade e a democracia que alcançámos há quase 50 anos ficarem comprometidas. Enfim, o saudosismo pelo Estado Novo não desapareceu, algo que os democratas devem estar cientes e que jamais podem olvidar.

Manuel Vargas, Aljustrel

#Lítio acima/abaixo

Dizem que a sustentabilidade do planeta passa pela mobilidade eléctrica, exclusivamente, que na tecnologia actual necessita de muito lítio para as baterias. Independentemente da origem da energia que carga as baterias, que é outro tema – #lítio_acima!

Esse lítio necessário vem da extracção mineira. De uma forma geral as minas e demais escavações não são vistas como boa vizinhança. No caso particular do lítio, talvez pela maior exposição mediática, a repulsa é larga – #lítio_abaixo!

A fileira do lítio terá certamente algum valor acrescentado e um contributo positivo para a economia do país. #lítio_acima! A sustentabilidade do planeta passa pela economia circular onde se utilizam recursos renováveis, ao contrário da linear que segue uma sequência extrair-produzir-descartar. Portanto, sem estar clara a gestão do fim de vida das baterias, para já não renováveis – #litio_abaixo!

O melhor é ficar mesmo pelas bicicletas… e não eléctricas.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Novo Governo

O inesperado resultado das eleições que deram ao PS uma maioria absoluta traz naturalmente esperança ao país e uma grande responsabilidade ao partido vencedor, pois sempre que foi Governo (20 dos últimos 27 anos) o PS nunca conseguiu pôr o país a crescer duma forma sustentada. Esperemos que desta vez a excepção prove a regra. Em 2019, António Costa formou o maior Governo da democracia portuguesa com 19 ministérios. Esperemos que o próximo seja bem mais “enxuto” pois, como disse Adelino Maltez: “a eficácia do Governo não depende do seu tamanho mas da qualidade dos titulares das pastas”. Por isso, os nomes que vão integrar o próximo Governo são aguardados com tanta expectativa. Eles indicarão se há verdadeira vontade de pôr o país a crescer duma forma sustentada e continuada ou se, pelo contrário, vamos continuar na mesma.

Ronald Silley, Canadá

A ministra, o ministro e a seca

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, e Matos Fernandes, ministro do Ambiente, não conseguiram acreditar no que muitos analistas diziam sobre a evolução da seca em Portugal e, como tal, não foram capazes de antecipar qualquer medida que evitasse a situação altamente gravosa que existe neste momento. Para além disto e contando o ministro com uma chuva hipotética que as previsões não indicavam, deixou aumentar a produção de electricidade em algumas barragens e o resultado está à vista. Porque será que os nossos governantes, salvo raríssimas excepções, só actuam para apagar o incêndio e nunca para o evitar? Matos Fernandes que é grande especialista em arranjar desculpas deveria estar envergonhado pelas opções que tomou desde o fecho muito antecipado da central do Pego. Porque será que na situação da seca, como em tantas outras, os membros do governo esperam sempre que aconteçam milagres? Como diz o povo, “fia-te na virgem e não corras!”

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com