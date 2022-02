Baloto y Baloto Revancha: resultados de hoy 12 de febrero de 2022

Entornointeligente.com / El Baloto de Colombia es un juego de lotería en el que se apuesta por una cantidad de dinero que se acumula. Se eligen cinco números del 1 al 43 y una balota con los números del 1 al 16. El Baloto es uno de los juegos más buscados en el país latino. Este 12 de febrero se ha realizado un nuevo sorteo y los resultados ya están disponibles.

Esta lotería se lleva a cabo cada miércoles y sábado a las 11 p. m. Los usuarios deben adivinar los números que los llevarán al premio mayor, aunque pueden ganar aún sin adivinar todos. Este juego es el que más dinero entrega en Colombia , por lo que es el más esperado. Para reclamar el premio, se tiene que presentar el billete de lotería y el documento de identificación actual.

EN VIVO sorteo de Baloto del 12 de febrero PUEDES VER : Rusia y Ucrania EN VIVO: sigue lo último mientras EE. UU. teme una invasión inminente Resultados del sorteo N° 2163 Baloto y Baloto revancha, hoy 12 de febrero Ganadores de Baloto 2163 de hoy 12 de febrero 01 07 38 22 28 Súper balota: 06 Ganadores del Baloto revancha 2163 de hoy 12 de febrero 13 36 01 12 33 Súper balota: 03 ¿Cuándo es el próximo sorteo de Baloto? El próximo sorteo será el miércoles 16 de febrero a las 11.00 p. m. Para poder seguir la transmisión, se debe sintonizar el Canal RCN. La bolsa acumulada de Baloto es de 20.700 millones de pesos. En el caso de Baloto Revancha, el monto acumulado hasta el momento es de 2.700 millones.

PUEDES VER : “En Rusia hay una perplejidad completa”: la otra cara del conflicto de Ucrania ¿Cómo se juega Baloto? Los jugadores de Baloto deben elegir cinco números del 1 al 43 y también un número Súper Balota del 1 al 16. Pueden elegir los números de manera manual o de manera aleatoria obteniendo la opción Elección Rápida, en la que el sistema se encarga de dar la combinación.

Para ganar se debe acertar los seis números principales. Hay otras ocho maneras de ganar premios, como por ejemplo, acertando el número Súper Balota.

¿Cuál es el truco para ganar el Baloto? Según los conocedores que han jugado por más de 20 años esta lotería, hay algunos consejos o trucos para ganarlo y ser millonario:

