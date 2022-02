Entornointeligente.com / Por Jorge Enrique Pérez Cárdenas

Me pregunto, ¿quién representa a los pensionados? Es que me preocupa por la quejadera del costo de vida de los que ganan el cien por ciento de sus salarios, más prestaciones sociales y un aporte muy bajo a seguridad social.

Nosotros no tenemos esos privilegios, ya que los perdemos cuando nos jubilamos; lo único que adquirimos es los incrementos de los productos.

A nosotros nos merman el salario que nos ganábamos, perdemos las primas, la deducción de aportes a la salud pasa del cuatro al doce por ciento y el incremento no es el del salario mínimo, sino el del ipc. ¿Será que nosotros no hacemos parte de la población colombiana?

Si los otros están aguantando hambre, que nos miren a nosotros, no somos unos privilegiados, somos un grupo de personas al que ya no quieren. A nosotros también nos toca hacer copago para atención a la salud, porque no basta el descuento del doce por ciento.

Nuestra situación se torna muy paupérrima. Los sindicalistas no nos reconocen como parte de la población, aunque también padecemos necesidades. No veo por ninguna parte el derecho de igualdad entre los unos y los otros.

Simplemente, les digo a los que piensan que los jubilados somos un grupo con muchos privilegios que están totalmente equivocados. Somos una parte de la población con muchas necesidades a la que ya nadie mira

