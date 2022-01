Vacinação contra a Covid: quase 145 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas; 13 estados não divulgaram dados

Vacinação contra a Covid: quase 145 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas; 13 estados não divulgaram dados Completamente imunizados representam 67,93%. Dose de reforço foi aplicada em mais de 31 milhões de pessoas. Por g1

12/01/2022 20h00 Atualizado 12/01/2022

Média Móvel de casos conhecidos de covid passa de 52 mil

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta quarta-feira (12) mostram que 144.902.072 pessoas estão totalmente imunizadas . Este número representa 67,93% da população . A dose de reforço foi aplicada em 31.253.286 pessoas, o que corresponde a 14,65% da população .

13 estados não divulgaram dados da vacinação.

Estados com maiores percentuais de totalmente imunizados (2ª dose + dose única): SP (79,09%), PI (75,30%), MG (72,86%), MS (72,67%), CE (71,27%).

Mapa da vacinação contra a Covid-19 Média móvel de mortes no Brasil e nos estados Mortes e casos por cidade

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por g1 , “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL . Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro .

Brasil, 12 de janeiro

Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 161.775.737 (75,84% da população) Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 144.902.072 (67,93% da população) Total de pessoas que receberam a dose de reforço: 31.253.286 (14,65% da população) Total de doses aplicadas: 337.931.095 (81,55% das doses distribuídas para os estados) 13 estados e o DF divulgaram dados novos: MS, PA, PE, SE, DF, AM, RN, PI, ES, BA, SP, MG, MA, CE 13 estados não divulgaram dados novos: AC, AL, AP, GO, MT, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, TO

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

1 de 1 Vacinação nesta quarta-feira — Foto: Arte g1 Vacinação nesta quarta-feira — Foto: Arte g1

Consórcio

O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020 , em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.

