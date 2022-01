Tenemos grandes dificultades en servicio de urgencias por covid en Bogotá: Colegio Médico

Ómicron está haciendo de las suyas en Colombia, donde ha causado un aumento de contagios de covid en los últimos días que comienza a preocupar a las autoridades de salud, que hacen un llamado a las personas a vacunarse.

En entrevista con La FM, el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hermán Bayona, informó que actualmente la ocupación de camas de Cuidados Intensivos (UCI) en la ciudad está sobre 73%, incluyendo camas no covid, sin embargo, les preocupa más los servicios de urgencias.

“Donde tenemos grandes dificultades es en el servicio de urgencias porque tiene gran demanda y la mayoría de pacientes que están consultando no necesitan hospitalización “, afirmó.

Lea También: Contagios diarios de covid-19 rozan los 30.000 este miércoles en Colombia Según el médico, el 70% de los pacientes en urgencias acuden por problemas respiratorios y de este porcentaje, un 20% requiere hospitalización, pues el resto padece enfermedades leves o moderadas que pueden ser tratadas en casa.

Ante ello, hizo un llamado de atención a las EPS , debido a que sugiere que podrían estarse presentando fallas en la atención domiciliaria por casos covid-19 que están aislados en casa y terminan acudiendo al servicio de urgencias.

“Anuncio de aislamiento individual pareciera que llamó a que EPS no respondan a llamados , no hacen atención domiciliaria, no hay telemedicina, y la gente acude más por la incapacidad que por ser atendidos “, agregó.

Lea También: Claudia López respondió con humor la ola de memes por frase de vender el carro Entrevista en La FM a Hermán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá.

0:27 5:25 Bayona recalcó que la gran mayoría de pacientes – más del 80% – que requiere hospitalización y que están en UCI por covid son pacientes que no están vacunados contra el coronavirus; otro porcentaje menor son personas que “tienen grandes comorbilidades y que con cualquier cuadro gripal van a necesitar atención inmediata”.

En las últimas 24 horas se reportaron en Bogotá 6.820 contagios de covid y ocho muertos.

