Resumão diário #208: Quinta-feira, 13 de janeiro

Resumão diário #208: Quinta-feira, 13 de janeiro Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia sabendo as notícias que mais importam. Por g1

13/01/2022 05h40 Atualizado 13/01/2022

Você pode ouvir o Resumão Diário no g1 , no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify , no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência. Siga o Resumão Diário no seu agregador de áudio favorito para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

As doses de vacina da Pfizer para serem aplicadas em criança começam a chegar hoje ao Brasil – e o Ministério da Saúde diz que as vacinas serão enviadas aos estados amanhã. Com a falta de testes para detectar Covid, o ministério quer a aprovação de autotestes. A chuva deve dar trégua em Minas Gerais hoje – mas 12 estados têm previsão de temporais nesta quarta-feira. E estreia hoje o quinto filme da franquia ‘Pânico’.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

1 de 1 Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo

