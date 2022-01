Quarta-feira, 12 de janeiro

Quarta-feira, 12 de janeiro Boa noite. Aqui estão as notícias para você terminar o dia bem-informado. Por g1

12/01/2022 20h30 Atualizado 12/01/2022

Olá, boa noite! 🌛

Avanço da ômicron faz estados retomarem restrições . Com estoques em baixa, Brasil corre risco de ficar sem testes de Covid . Polícia revela suposta motivação do assassino da menina Beatriz , mas mãe contesta. A onda de calor que fez os termômetros baterem 42ºC na Patagônia. E o que esperar do novo filme da franquia “Pânico” .

Avanço da ômicron

1 de 1 Profissional da saúde realiza teste para detecção de Covid-19 em Manaus — Foto: Divulgação Profissional da saúde realiza teste para detecção de Covid-19 em Manaus — Foto: Divulgação

A ômicron segue avançando sem freios no Brasil e no mundo. Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde apontou a presença da variante em 98,7% dos mais de 3 mil testes positivos coletados entre 2 e 8 de janeiro, em 24 estados e no DF. Em SP, o número de internados por Covid dobrou e levou o governo a recomendar limitação de público a 70% em estádios e eventos culturais ( veja quais estados adotaram restrições ). Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou o cancelamento da temporada de cruzeiros no país .

E mais…

Os testes para diagnosticar a Covid podem acabar por falta de insumos, segundo alerta da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed). A recomendação da entidade é priorizar pacientes graves . Enquanto isso, a Anvisa aguarda documentos do Ministério da Saúde para liberar os autotestes .

ESTOQUES EM BAIXA: rede de hospitais particulares limita testes BBB22: três participantes testam positivo para Covid TRABALHO: como ficam os afastamentos com a nova onda de Covid? 💉 CANADÁ: Québec veta álcool e maconha a não vacinados ENTENDA: gripe, poeira ou resfriado… Afinal, por que o nariz 'entope'?

Por que Beatriz foi morta?

A pergunta que ficou 6 anos no ar pode ter sido respondida hoje pelas autoridades de Pernambuco. O morador de rua Marcelo da Silva deu dez facadas em Beatriz Angélica Mota para silenciá-la , depois que a menina se assustou com uma faca que ele portava. O crime foi cometido dentro de um colégio particular de Petrolina (PE), em 2015. A versão da polícia não convenceu a mãe da menina. Lucinha Mota disse não acreditar que sua filha tenha sido morta de forma aleatória, mas, sim, escolhida pelo criminoso.

ENTENDA: veja o que falta esclarecer SUSPEITO DO CRIME: quem é o homem que a polícia diz ter confessado CIÊNCIA: entenda as técnicas de DNA que permitiram resolver caso INQUÉRITO: perita aponta erros na investigação

Emergência em MG e no ES

Cidades em Minas Gerais continuam embaixo d'água por causa das fortes chuvas que vêm caindo no estado. Desde outubro, mais de 27 mil pessoas já tiveram de deixar suas casas. As mortes nesse período chegam a 24. Em Nova Lima, o dique de uma mineradora transbordou ( veja o vídeo ). Os temporais também castigam o Espírito Santo, onde três municípios decretaram emergência .

CHUVA EM MG: saiba quem são as vítimas dos temporais BRUMADINHO: quase 3 anos após desastre, cidade sofre com inundações

Patagônia, 40 graus

Argentina, Uruguai e Paraguai podem registrar temperaturas recordes, perto dos 50ºC. 🥵 Isso por causa de uma onda de calor intensa que atinge a região central da América do Sul ( entenda o fenômeno ). Os primeiros sinais já foram sentidos na Patagônia argentina, onde os termômetros bateram 42,8ºC em San Antonio Oeste. Por aqui, o Rio Grande do Sul deve sofrer com o calorão, com temperatura de até 43ºC nos próximos dias.

🎬😱🔪

“Hello, Sidney…” Quem não lembra da clássica cena que marcou uma geração ao renovar o gênero dos slasher movies? Com muito sangue, novos personagens e linguagem autoconsciente: essa é a fórmula do novo “Pânico”. O quinto filme da franquia de terror estreia amanhã e revitaliza a série. O g1 já viu e conta o que esperar .

FILMES BRASILEIROS: produções perderam mais de 90% de público em 2021 SAG AWARDS: 'Casa Gucci' e 'Ataque dos cães' lideram indicações

Quem dera ser um… 🐠🚗

Peixinhos dourados são capazes de dirigir um veículo com rodas em terra firme! 😮 A descoberta foi feita por pesquisadores israelenses. Eles criaram um aquário com rodinhas, que permite aos peixinhos dar um rolê em ambiente terrestre. Tá curioso? Veja o vídeo aqui .

Também teve isto 👀

BBB22: reality terá botão da desistência 📱 CELULAR: brasileiros são os que passam mais tempo por dia nas telinhas FUNDÃO ELEITORAL: Mendonça manda Bolsonaro e Congresso prestarem informações 📚 NOVO ENSINO MÉDIO: o que muda para escolas e alunos neste ano CRIME DE ÓDIO: extrema direita usa bandeira nazista durante funeral na Itália ☕ INFLAÇÃO NO PRATO: almoço e cafezinho ficaram mais caros em 2021

O Assunto 🎧

Resumão Diário 🎧

