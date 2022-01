Microsoft contrata escritório de advocacia para investigar denúncia de assédio sexual contra Bill Gates

Entornointeligente.com / NOVA YORK – A Microsoft, respondendo a um impulso dos acionistas, contratou um escritório de advocacia para revisar suas políticas de assédio sexual e discriminação de gênero e examinar uma investigação do conselho de 2019 do cofundador Bill Gates.

O esforço da Arent Fox incluirá um resumo da investigação anterior do conselho sobre alegações contra Gates, bem como os resultados de quaisquer investigações de assédio de 2019 até o presente contra outros membros do conselho ou da equipe de liderança sênior da Microsoft, disse a empresa nesta quinta-feira em um comunicado.

Estratégia: Microsoft contrata engenheiro-chave da Apple para trabalhar em chips personalizados

“O escritório tem experiência nesses assuntos e não esteve envolvido anteriormente na representação da Microsoft em questões trabalhistas, nem fez uma quantidade significativa de trabalho para a empresa no passado”, disse a Microsoft.

CES 2022: As tendências que devem se tornar cada vez mais presentes no dia a dia Na bicicleta, a conexão é feita via biometria sem a necessidade de memorizar senhas Foto: Divulgação Personalização é o foco das empresas, como a BMW que lançou sistema que muda de cor da lataria Foto: Divulgação As telas ganham diversos formatos, de olho no público jovem Foto: Divulgação Telas verticais ganham destaque na CES Foto: Divulgação Geladeiras podem ser fabricadas de acordo com o gosto do cliente, como cor e formato, segundo a Samsung Foto: Divulgação Pular PUBLICIDADE Homem testa conexão por biometria para verificar informações na geladeira Foto: Divulgação Sensores no tapete conseguem captar com precisão os movimentos do consumidor em uma solução sem fio Foto: Divulgação Fones e consoles ganham sensores mais acurados para permitir melhor experiência 5G Foto: Divulgação Na CES, experiência de como será a direção autônoma com o uso de sensores por todo o carro Foto: Divulgação Mundo virtual reproduzirá com precisão todos as características da pessoa Foto: Divulgação Pular PUBLICIDADE Até o coração é "escaneado" no mundo virtual Foto: Divulgação A Arent Fox se reportará ao conselho e à administração da Microsoft, que preparará um plano de ação de acordo com as recomendações. Depois disso, o conselho fornecerá um relatório público sobre a revisão, as conclusões e os planos da administração para abordá-los.

Uma resolução não vinculativa dos acionistas pediu à Microsoft para revisar a eficácia de suas políticas de assédio sexual. A resolução, patrocinada pela Arjuna Capital, foi aprovada em novembro e ocorreu depois de relatos de que Gates se comportou de forma inadequada em relação a funcionárias anos atrás.

Versão beta: WhatsApp testa recurso que permite ouvir áudio mesmo fora da conversa

A revisão examinará as preocupações levantadas por funcionários em um longo tópico de e-mail de 2019 e as ações adotadas pela empresa para resolver as questões. Também examinará as medidas tomadas para responsabilizar trabalhadores e executivos, incluindo dados sobre casos investigados desde 2019 e seus resultados, segundo a resolução.

O escritório de advocacia também avaliará a Microsoft em relação às práticas recomendadas por outras empresas.

Nos EUA: Juiz rejeita segunda tentativa do Facebook de bloquear investigação antitruste

“Nossa cultura continua sendo nossa prioridade número um e todo o Conselho aprecia a importância crítica de um ambiente seguro e inclusivo para todos os funcionários da Microsoft”, disse o presidente e CEO Satya Nadella no comunicado. “Estamos comprometidos não apenas em revisar o relatório, mas em aprender com a avaliação para que possamos continuar melhorando as experiências de nossos funcionários. Eu abraço esta revisão abrangente como uma oportunidade para continuar melhorando.”

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com