Inicia la retirada de la misión de paz de la OTSC de Kazajistán

Entornointeligente.com / El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev anunció que a partir de este jueves comenzará la retirada del contingente de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) tras controlar la situación tras las protestas antidemocráticas de principios de enero.

LEA TAMBIÉN :

Kazajistán anuncia fin de la misión de la paz de la OTSC

El contingente de al menos 2.000 efectivos liderados por Rusia y formada también por Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán, además de Kazajistán, llegaron al país el pasado día 6 de enero a petición del mandatario kazajo.

Según el mandatario la presencia del contingente de paz de la OTSC jugó un gran papel en la estabilización de la situación en nuestro país.

#Kazakistan #Kazakhstan #KazakhstanProtests #Kazachstan #KazakhstanProtest #kazahstan

Today, the withdrawal of the CSTO peacekeeping contingent from the territory of Kazakhstan begins. It will last 10 days – CSTO Secretary General.

— David Kime (@CyberRealms1) January 13, 2022 Tokáyev, sostuvo que la llegada de la fuerzas de la OTSC a Kazajistán tuvo una “gran importancia sicológica para repeler la agresión de los terroristas y delincuentes”.

El Comité Nacional de Seguridad (CSN) de Kazajistán anunció el término en 14 de las 17 regiones del país de la operación de la OTSC lanzada tras las protestas que estallaron a comienzos de año y que degeneraron en violentos disturbios.

Se va calmando la situación en #Kazakhstan : el presidente @TokayevKZ anunció que la misión de la OSTC ha cumplido con su objetivo de apaciguar las aguas y comenzará a retirarse esta semana. Aunque la retirada probablemente no se cumpla antes del 19, cuando termina la emergencia. pic.twitter.com/WN11W9D2ho

— Ignacio Hutin (@iehutin) January 11, 2022 “La situación se ha estabilizado en 14 regiones de Kazajistán. Por este motivo el centro operativo para la lucha contra el terrorismo informa del término de la operación antiterrorista y levanta el nivel ‘rojo’ de amenaza terrorista”, señaló el CSN en un comunicado.

El organismo advirtió que las operaciones continúan en la ciudad de Almaty, uno de los epicentros de las manifestaciones violentas en el país centroasiático.

Las protestas han dejado un balance hasta el momento de al menos 164 muertos, mil heridos y más de 10.000 detenidos.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com