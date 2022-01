Guaidó rechaza que Rusia despliegue “fuerza militar” en Venezuela

Entornointeligente.com / EFE | LA PRENSA DE LARA.- El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó este jueves que ” Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar ” en su país, algo que no descartó horas antes el viceministro de Asuntos Exteriores del país euroasiático, Serguéi Riabkov. “Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en Venezuela porque somos un país soberano”, afirmó el político en un acto del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), el tradicional partido socialcristiano del país, según recoge un comunicado de su equipo.

Guaidó afirmó que la Constitución de Venezuela le exige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que “haga respetar” el territorio nacional e indicó que Rusia “pretende tener presencia armada en el país y Cuba para hacer propaganda y desestabilizar la región”.

” Esta maniobra no tiene que ver con el hambre o las necesidades que sufren a diario los venezolanos “, concluyó.

Riabkov afirmó este jueves al canal de televisión internacional ruso RTVI que Estados Unidos y la OTAN dijeron “no” a las demandas de garantías de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente.

Al ser preguntado sobre las medidas de respuesta de Moscú, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela.

“No quiero confirmar nada (…), ni descartar nada”, señaló.

Fuente: EFE

