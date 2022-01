Fluminense deixa 'vazar' contratação de sétimo reforço, que está por detalhes de ser anunciado

Entornointeligente.com / Ganhe um, leve dois. Foi assim que o torcedor do Fluminense se sentiu ao acessar a FluTV, nesta quinta-feira. Isso porque o vídeo de anúncio do lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff, da Moldávia, acabou sendo publicado sem querer nas redes sociais do clube, mesmo com o atleta ainda nao tendo sido oficializado. Ele foi retirado do ar em poucos minutos.

No vídeo, o atleta aparece ao lado do presidente Mário Bittencourt já vestindo vestiu a camisa tricolor no CT Carlos Castilho e usará a camisa de número 15.

— Foto: Reprodução Apesar disso, o sétimo reforço do Fluminense para a 2022 está próximo de ser anunciado oficialmente. Após resolver pendências com o Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, o tricolor encaminhou a contratação de Cristiano.

Mas o que o clube pernambucano tem a ver com a negociação do Fluminense? É porque o Vitória de Santo Antão tem direito a receber 30% do valor da venda. Inicialmente, o Sheriff queria ficar integralmente com o dinheiro, mas as pendências foram resolvidas. Falta apenas um documento a ser enviado pelo clube moldavo para o anúncio ser feito — oficialmente.

Para contratar Cristiano, o Fluminense irá desembolar 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões). Ele já foi aprovado nos exames médicos.

Até o momento já foram anunciados pelo Fluminense o volante Felipe Melo, os atacantes Willian Bigode e German Cano, o lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, o zagueiro David Duarte e o meia Nathan.

