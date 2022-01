EUA consideram que Pyongyang quer “chamar a atenção” com lançamento de mísseis

Entornointeligente.com / O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, considerou esta quinta-feira que a Coreia do Norte provavelmente quer “chamar a atenção” da comunidade internacional ao multiplicar os lançamentos de mísseis.

Os testes norte-coreanos, dois desde a semana passada, são “profundamente desestabilizadores”, “perigosos” e “contrários às resoluções do Conselho de Segurança da ONU”, lamentou o secretário de Estado norte-americano na estação televisiva MSNBC.

“Penso que isso está, em parte, relacionado com a vontade da Coreia do Norte de tentar chamar a atenção. Fez isso antes e vai provavelmente continuar” , acrescentou.

Subscrever Um dia depois da imposição de novas sanções de Washington a pessoas ligadas ao programa de armamento de Pyongyang, Blinken declarou que os Estados Unidos estão determinados, juntamente com os seus aliados, a fazer com que haja “repercussões, consequências para tais atos da Coreia do Norte”.

“Há alguns meses, dissemos claramente que estávamos dispostos a dialogar com os norte-coreanos”, “sem condições prévias” , para negociar uma “desnuclearização total da península coreana”, recordou Antony Blinken.

“Dissemos claramente que não tínhamos qualquer intenção hostil”, mas “a única resposta foi, nas últimas semanas, sob a forma desses testes de mísseis”, lamentou novamente.

A diplomacia encontra-se num impasse no ‘dossier’ nuclear norte-coreano desde o fracasso das cimeiras históricas de 2018-2019 entre o então Presidente norte-americano, Donald Trump, e o dirigente norte-coreano, Kim Jong-un.

Pyongyang retomou nos últimos meses os testes de mísseis balísticos, com seis lançamentos desde setembro.

