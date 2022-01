“Aprendí de la peor manera”: Era antivacunas, se contagió, casi se muere y ahora se arrepiente (Video)

Entornointeligente.com / Albert Novell tiene 70 años y la pasó mal con el coronavirus. Foto Capture Video

El Hospital Clínic de Barcelona compartió el impactante testimonio de Albert Pérez Novell, un paciente de 70 años que se encuentra en la UCI recuperándose tras pasar el coronavirus. En un breve video el hombre ahora reconoce estar arrepentido por no haberse vacunado contra el Covid-19 desde un primer momento, una decisión que casi le cuesta la vida.

«Es absurdo. No me quise vacunar porque mi vida social se había reducido mucho y al principio sí que pensaba eso de que se vacunen los demás. Pero es un error», sostuvo Albert Pérez Novell en un video que dura menos de un minuto y medio.

Cuenta que lo que ha visto en la UCI del hospital barcelonés es “horroroso”. Para ello, pone el ejemplo de una persona joven que falleció por covid: “Ver una persona joven y fuerte que se va tras ocho días entubado sin reaccionar”. “Podía haber sido yo”, se sincera.

El paciente reconoció que ” no hay palabras para decir lo que es un negacionista en estos momento”. ” Es intolerable relacionar el debate de la libertad personal con el debate de la salud, y eso es lo que están haciendo algunos interesados por intereses ilegítimos, para vender libros y hacer no se qué. Ahora es vacuna, vacuna o vacuna, tengas 20 o 70. Yo he tenido que aprenderlo de la peor manera posible”, concluyó.

