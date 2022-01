Ao menos 15 estados relatam problemas com sistemas de dados do Ministério da Saúde, mostra levantamento do GLOBO

BRASÍLIA — Depois de anunciar que seus sistemas tinham sido plenamente restabelecidos , o Ministério da Saúde reconheceu, nesta quarta-feira, que ainda há instabilidades a serem corrigidas e que isso será feito até sexta. O secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, afirmou que entre as falhas estão a disponibilização de informações de vacinação para estados e municípios. Segundo ele, o registro de dados está funcionando normalmente e o envio de informações para estados e municípios apresenta problemas pontuais.

Entrevista: ‘Em uma semana os sistemas de saúde deverão entrar em colapso no Brasil’, diz especialista no tratamento da Covid-19

Levantamento feito pelo GLOBO, no entanto, mostra que pelo menos 15 estados ainda relatavam problemas para acessar sistemas do ministério até hoje, 48 horas após a pasta anunciar que havia restabelecido o funcionamento das suas plataformas, alvo de dois ataques hackers que as tiraram parcialmente do ar por um mês.

Desses estados, mais da metade deles afirma que a instabilidade prejudica diretamente o monitoramento da pandemia. Para se ter ideia do tamanho do problema, levando em consideração apenas São Paulo, Bahia e Acre, três estados que alimentam os bancos de dados do ministério, não conseguiram transferir cerca de 12 milhões de novos registros de imunização para os sistemas da pasta.

Nova previsão: Ministério diz que sistemas da pasta serão plenamente restabelecidos até sexta-feira

O GLOBO questionou todos os estados do país após o ministério informar, na última segunda-feira, que a integração entre os sistemas locais e a rede nacional de dados havia sido normalizada. Na terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, classificou como “narrativas” criadas pela imprensa notícias com relatos sobre a persistência dos problemas.

