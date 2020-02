13 marcas de perfumes para hombre y para mujer, que podremos disfrutar en pareja y regalar este San Valentín

Entornointeligente.com /

Ya no queda nada para celebrar San Valentín y uno de los regalos que siempre triunfan es un perfume. Pero no cualquiera, hoy lo que queremos proponeros es perfumes a juego, sí, una versión para hombre y otra para mujer de la misma marca con reforzar más si cabe vuestra unión.

Gucci Con motivo del primer aniversario de #ForeverGuilty, nacen dos fragancias de edición limitada: Gucci Guilty Love Edition dedicadas a los amantes excéntricos, para hombre y para mujer. Dos nuevas fragancias que se encapsulan en los frascos con un diseño renovado obra de Alessandro Michele en un opaco verde pastel para la fragancia masculina , con un precio de 72 euros , y la femenina en un rosa apagado, con un precio de 82 euros .

Eau de Toilette Guilty Homme Love 90 ml Gucci

PVP en El Corte Inglés 72.00€ Eau de Parfum Guilty Femme Love 90 ml Gucci

PVP en El Corte Inglés 82.00€ Armani Seguimos con las fragancias de You de Giorgio Armani en su versión para hombre y para mujer. Son el nuevo capítulo olfativo de la firma: IN LOVE WITH YOU FREEZE es el perfume para ella con un precio de 80,50 euros y STRONGER WITH YOU FREEZE para él con un precio de 66,45 euros . Además, dos perfumes con un packaging muy similar, perfectos para tener juntos en el tocador.

Eau de Parfum In Love With You Freeze Emporio Armani 100 ml Giorgio Armani

PVP en El Corte Inglés 80.50€ Eau de toilette Stronger With You Freeze Emporio Armani 100 ml Giorgio Armani

PVP en El Corte inglés 66.45€ Narciso Rodríguez Desde Narciso Rodríguez también tenemos dos posibilidades a juego, dos perfumes para regalar este San Valentín para mujer y para hombre. Así, para nosotras tenemos el Fleur Musc con un precio de 84,80 euros , mientras que para ellos el Bleu Noir con un precio de 65,60 euros .

Eau de Toilette for Her Fleur Musc Florale 100 ml Narciso Rodriguez

PVP en El Corte Inglés 84.80€ Eau de Toilette Extrême for Him Bleu Noir 100 ml Narciso Rodriguez

PVP en El Corte Inglés 65.60€ Tiffany & Co. Tiffany & Love for Him y Tiffany & Love for Her fueron lanzados hace unos meses, tal y como os comentamos. Se trata de un nuevo capítulo en perfumería para Tiffany & Co. con el que celebrar el amor en todas sus formas. Las dos fragancias son un tributo a la conexión emocional, y las muchas maneras en que se define y expresa el amor.

La versión de mujer tiene un precio de 74,95 euros , mientras que la de hombre 54,90 euros.

TIFFANY & CO Eau de Parfum Tiffany & Love for Her 50 ml Tiffany & Co

PVP en El Corte Inglés 74.95€ TIFFANY & CO Eau de Toilette Tiffany & Love for Him 50 ml Tiffany & Co

PVP en El Corte Inglés 54.90€ Loewe Dos perfumes que simplemente me encantan, de esos que son maravillosos, tanto en la versión hombre como en la de mujer con los 001 de Loewe . Este San Valentín se lanzan en una nueva versión con un packaging en rosa pastel ideal. Vamos, una idea perfecta para sorprender con un precio el de mujer de 61 euros y el de hombre de 61 euros.

Eau de Toilette Loewe 001 Woman 50 ml Loewe

PVP en El Corte Inglés 61.00€ Eau de Toilette Loewe 001 Man 50 ml Loewe

PVP en El Corte Inglés 61.00€ Paco Rabanne También apostamos por los aromas clásicos, como los de Paco Rabanne, los conocidos por todos como el Eau de Parfum Lady Million para mujer que tiene un precio de 67,95 euros , y el One Million para hombre con un precio de 77,95 euros. Dos lingotes dorados ideales por dentro y por fuera.

Eau de Toilette One Million 200 ml Paco Rabanne

PVP en El Corte Inglés 77.95€ Eau de Parfum Lady Million 80 ml Paco Rabanne

PVP en El Corte Inglés 67.95€ Jean Paul Gautier Por supuesto, no podía faltar las fragancias de Jean Paul Gaultier que siempre tienen forma de hombre y mujer. Esta vez os proponemos los últimos perfumes, La Belle y Le Beau, para mujer y para hombre, con un precio respectivamente de 72,95 euros y 62,50 euros.

JEAN PAUL GAULTIER Eau de Parfum La Belle 100 ml Jean Paul Gaultier

PVP en El Corte Inglés 72,95€ JEAN PAUL GAULTIER Eau de Toilette Le Beau 125 ml Jean Paul Gaultier

PVP en El Corte Inglés 62,50€ Kenzo Para los amantes de las fragancias más fresquita, nuestra opción, la cual nos encantó , son las de Kenzo que, además, son de las que tienen una forma irregular que casan perfectamente la una con la otra, el complemento perfecto. Así el Eau de Toilette Femme para mujer tiene un precio de 80 euros , mientras que la de hombre de 58,50 euros.

Eau de Toilette Aqua Kenzo Femme 100 ml Kenzo

PVP en El Corte Inglés 80.00€ KENZO Eau de Toilette L'Eau Kenzo Pour Homme 50 ml Kenzo

PVP en El Corte Inglés 58.50€ Dior Han sido los últimos dos fichajes en sumarse a mi tocador como ya os conté hace unos días. Bueno, en realidad a mi tocador y al de mi novio que no dudó en hacerse con el nuevo Dior Homme que tiene un precio de 53,95 euros , mientras que el nuevo Miss Dior Rose N’Roses , una verdadera delicia para la mujer, tiene un precio de 59,95 euros.

DIOR Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette 50 ml.

PVP en Sephora 59.95€ DIOR DIOR HOMME Eau de Toilette 50ml.

PVP en Douglas 53.95€ Givenchy L’Interdit de Givenchy fue uno de mis perfumes favoritos del pasado año y sigue estando entre mis top, por lo que tanto su versión para mujer, como Gentleman para hombre son dos buenísimas opciones para regalar y que te regalen este San Valentín. El precio del primero es de 46,95 euros y del segundo 49,95 euros.

GIVENCHY L'Interdit 50 ml.

PVP en Sephora 46.95€ GIVENCHY GENTLEMAN Eau de Parfum Boisée 50 ml.

PVP en Sephora 49.95€ Carolina Herrera Y, terminamos con otros dos perfumes para hombre y mujer que se complementan de manera perfecta. Así tenemos el clásico ya zapato de Carolina Herrera , el Good Girl y el rayo de hombre que es el Bad Boy. El primero tiene un precio de 99,90 euros , mientras que el segundo de 49,95 euros.

CAROLINA HERRERA Eau de Parfum Good Girl 150 ml Carolina Herrera

PVP en El Corte Inglés 99,90€ CAROLINA HERRERA Eau de Toilette Bad Boy 50 ml Carolina Herrera

PVP en El Corte inglés 49,95€ Zadig & Voltarie Unos de los últimos perfumes que se han lanzado estos días han sido los de Zadig & Voltaire para mujer y para hombre que, además, son de los que se ensamblan también si se ponen juntos. Además, son toda una oda al amor con ese cartel promocional. Así tenemos, Eau de Toilette This is Love! Pour Lui con un precio de 79 euros y Eau de Parfum This is Love! Pour Elle por un precio de 98 euros.

Eau de Parfum This is Love! Pour Elle 100 ml Zadig & Voltaire

PVP en El Corte Inglés 98.00€ Eau de Toilette This is Love! Pour Lui 100 ml Zadig & Voltaire

PVP en El Corte Inglés 79.00€ Chanel Esta foto tan preciosa teníamos que traerla y proponer dos perfumes de Chanel como son Chance Eau Tendre para mujer ( desde 72,20 euros ) y Bleu para hombre ( desde 92 euros ), dos aromas deliciosos con los que tu pareja y tú podréis dejaros embriagar.

CHANCE EAU TENDRE Eau de Parfum Vaporizador

PVP en El Corte Inglés 72.20€ BLEU DE CHANEL

