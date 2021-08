“Sé que me irá muy bien”: comentaba Epa Colombia antes de ser condenada

Entornointeligente.com / La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas , conocida en redes sociales como Epa Colombia , vuelve a ser tendencia en el país luego de que la condenaran a cinco años de prisión sin posibilidad de casa por cárcel.

Emocionada y orgullosa, la joven compartió este miércoles con sus seguidores las imágenes del edificio que compró.

“Yo he venido ahorrando, con todas las keratinas que vendo he venido comprando propiedades (…). Dios es muy grande, aquí van a trabajar miles de mujeres”, dijo.

Vea aquí: Reflexión de Epa Colombia tras reaparición y mensaje de Alejandra Azcárate Sobre su audiencia, había mencionado que este jueves tenía era una oportunidad para demostrar que ha tenido un buen comportamiento y se mostró convencida de que le iría bien.

“Es demostrarle al Gobierno que yo cambié. Este jueves tengo audiencia y sé que me va a ir muy bien, sé que seré un ejemplo de superación “, contó.

Asimismo, mientras mostraba su nueva propiedad invitó a las mujeres a aprender a realizar labores con respecto a las keratinas para ella poderlas emplear y así generar más empleo.

“Aquí la vamos a pasar espectacular. Mejor dicho, vas a trabajar con la reina de las keratinas “, mencionó.

Le puede interesar: Epa Colombia le creó una canción de guaracha a Alejandra Azcarate De igual forma, Epa Colombia aseguró que logró levantarse luego de tener una pérdida en su empresa “por más de 1.800 millones de pesos porque las personas estudian para hacer cosas buenas, otras para cosas malas”.

