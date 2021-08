OPS: Panamá registra una meseta de casos de Covid-19 con tendencia a la baja

Entornointeligente.com / Con un descenso del 33.6% de casos de la Covid-19 en las últimas dos semanas, Panamá está registrando una meseta en la tercera ola de la pandemia con una tendencia a la baja, reportó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En su informe bisemanal, la OPS resalta que para la Semana Epidemiológica (SE) 29 -reporte del 27 de julio- el país registraba un promedio diario de casos de 1,081 y para la SE 31 pasó a un promedio de 809 contagios por día.

En el informe, el organismo regional también resalta que la población joven es la que más casos reporta con más de dos contagios entre los menores de 30 años por cada caso que se presenta en los mayores de 60 años.

Se detalla que en la SE 29 las personas menores de 20 años el número de casos estuvo por los 1,600 y para la SE por debajo de los 1,400.

“En tanto el grupo de 20 a 30 años, con entre 1.300 y 1.500 casos en las mismas semanas y en tercer lugar el grupo de 30 a 40 años con 1.300 a 1.400, estos dos grupos bajan a cerca de 1000 casos en la última semana”, explicó la OPS.

Además, se resalta que en los grupos entre los 40 años hasta los mayores de 70 descienden los contagios en el rango aproximado de 800 a 300 casos en la última semana.

La OPS así mismo plasma que Panamá tiene una incidencia de casos activos baja tanto en la región como a nivel mundial. Las cifras del país reflejan 251.3 casos activos por cada 100,000 habitantes, esta semana se ubica en el puesto 51.

“En la SE31 se informan 10,903 casos activos, representando una disminución del 20.3% respecto al reporte de la SE29”, informó la OPS.

