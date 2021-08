“Me encantó”: Joanna Rakoff sobre la película de su libro My Salinger Year

Entornointeligente.com / Joanna Rakoff es la autora del libro “My Salinger Year” y ya tiene una película . La adaptación cinematográfica está protagonizada por Margaret Qualley como Joanna y Sigourney Weaver como su jefa.

Joanna Rakoff manifestó en La W que ” amé la película y me siento genial con ella porque estuve involucrada en el proceso de realización. Trabajé muy de cerca de los productores, libretistas y director. Cuando yo no estaba de acuerdo con algo, el director tenía muy en cuenta mi opinión”.

Indicó que ” así como lo escribí en mi libro, solo vi una vez en persona a J.D. Salinger, hablamos por teléfono muchas veces porque llamaba a la agencia todos los días “.

“Creo que él entendió las razones por las que yo respondí las cartas, siempre con el sentido de la compasión y de intimidad que tenía con ellos . La razón por la que él no quería responder a las cartas era porque tenía que responder en su estilo de escritor, entonces creo que él entendió las razones del por qué lo hice”, señaló.

Contó que "viví una especie de doble vida, era buena estudiante, me gusta complacer a la gente de mi alrededor. Me despertaba muy temprano y utilizaba ese tiempo para escribir, alcancé a mandar unos poemas a revistas sin decirle nada a nadie ".

Además, expresó que ” creo que sí vivo una vida extraordinaria y feliz, sí logré lo que quería de ser una escritora exitosa. He escrito para mis revistas favoritas y me casé con el amor de mi vida que es mi novio de la universidad. Me despierto todos los días pensado que tengo una vida muy feliz”.

